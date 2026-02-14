Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 18:32

Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу

ТАСС: семья погибшего в Анапе охранника не испытывает ненависти к убийце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вдова погибшего при стрельбе в индустриальном техникуме Анапы охранника Николая Замараева Татьяна Бирюкова и ее семья не настаивают на суровом наказании в отношении убийцы, сообщила сестра вдовы Елена Москальчук. По ее словам, которые передает ТАСС, они переживают за то, что творится с молодежью.

Мы не кровожадные. Татьяна не выражает какой-то агрессии в его (основного фигуранта уголовного дела. — NEWS.ru) сторону. <…> Она переживает о том, что с молодежью сейчас творится, что они хватаются за ружье и идут, убивают людей, — сказала Москальчук.

Ранее учредитель Анапского индустриального техникума Владимир Пономарев поделился информацией о действиях охранника учебного заведения во время инцидента со стрельбой. Благодаря своевременной реакции Замараева учащиеся и педагоги смогли своевременно укрыться и заблокировать помещения.

До этого главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что семья охранника техникума в Анапе, пожертвовавшего собой ради спасения студентов, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Трагедия со стрельбой произошла 11 февраля.

Анапа
погибшие
охранники
Россия
