Директор техникума в Анапе рассказал о подвиге погибшего охранника Директор техникума Пономарев: охранник в Анапе мгновенно среагировал на стрелка

Охранник техникума в Анапе мгновенно среагировал на стрелка, рассказал RT учредитель Анапского индустриального техникума Владимир Пономарев. Он отметил, что благодаря действиям охранника студенты и преподаватели успели забаррикадироваться.

Увидев, что он выстрелил на улице и идет в техникум, Николай заблокировал дверь, но тот через дверь выстрелил в него. И, несмотря на два ранения, два выстрела он получил, Николай дополз до тревожной кнопки и сообщил второму посту о случившемся, — рассказал Пономарев.

Он подчеркнул, что нападавший не смог попасть ни в одну аудиторию. По его словам, сейчас к зданию техникума люди несут цветы, а семье погибшего планируют оказать помощь.

Ранее сообщалось, что Анапский городской суд заключил под стражу несовершеннолетнего, устроившего стрельбу у местного индустриального техникума. Срок меры пресечения установлен в два месяца — до 11 апреля 2026 года включительно.