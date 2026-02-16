Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:41

Волна массовых эвакуаций прокатилась по Уфе

В Уфе эвакуировали четыре учебных заведения и автовокзал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Уфе провели эвакуацию инженерного лицея на Кольцевой улице, Башкирского экономико-юридического колледжа, Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, а также Уфимского художественно-промышленного колледжа, сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев. Кроме того, людей вывели из здания южного автовокзала.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Башкирии, на электронную почту учебных заведений поступили письма об угрозе. Администрации сразу же приняли решении об эвакуации всех, кто находился в зданиях.

Были вызваны представители органов внутренних дел для проверки поступившей информации и оценки ситуации. Пострадавших нет, — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о частичной эвакуации жителей Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный. В администрации Кировского и Московского районов города подтвердили информацию о трех сбитых БПЛА.

До этого в селе Кушнаренково Республики Башкортостан произошло частичное обрушение металлической кровли в двухэтажном кирпичном жилом доме. В МЧС сообщили о том, что всех жильцов пришлось эвакуировать в безопасное место. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

