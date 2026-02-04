Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 09:43

В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома

Башкирские спасатели эвакуировали жителей обрушившегося в Кушнаренково дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В селе Кушнаренково Республики Башкортостан произошло частичное обрушение металлической кровли в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Горной, сообщили в региональном управлении МЧС. Все жильцы дома были своевременно эвакуированы в безопасное место, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В результате инцидента была повреждена газовая труба, из-за чего экстренные службы оперативно отключили газоснабжение здания. Для ликвидации последствий на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, а также руководство регионального МЧС и местной администрации. Спасатели задействовали беспилотную авиацию для мониторинга состояния конструкций 12-квартирного дома. В настоящее время территория оцеплена, проводятся восстановительные работы, а эксперты устанавливают точную причину обрушения четырехскатной крыши.

Ситуация находится под контролем оперативных служб: следов горения на объекте не обнаружено, а безопасность периметра обеспечивается в полном объеме. В ближайшее время планируется проведение заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором будет решен вопрос о дальнейшей эксплуатации здания и сроках возвращения жителей в свои квартиры.

Ранее четверо несовершеннолетних отравились в бассейне спортивной школы Янаула. Во время занятий по плаванию там произошел несанкционированный выброс паров хлора. В результате дети почувствовали недомогание, их госпитализировали.

