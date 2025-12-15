Четверо детей попали в больницу, надышавшись парами хлора в бассейне В Башкирии четверо детей отравились хлоркой в бассейне

Четверо несовершеннолетних отравились в бассейне спортивной школы Янаула в Республике Башкортостан, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Во время занятий по плаванию там произошел несанкционированный выброс паров хлора. В результате дети почувствовали недомогание, их госпитализировали.

Вечером 12 декабря 2025 года две группы детей 2017-2018 г.р. находились на занятиях по плаванию. В момент тренировки произошел несанкционированный выброс паров хлора. В результате дети почувствовали недомогание и им потребовалась помощь, — говорится в сообщении.

По факту отравления несовершеннолетних проводится проверка. На место выехал прокурор Янаульского района Булат Галиакберов. При этом пострадавшие продолжают оставаться под наблюдением врачей.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Якутии. В городе Нерюнгри 13 несовершеннолетних отравились хлором в бассейне, у них диагностированы химические ожоги глаз. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.