05 января 2026 в 09:33

Маск опубликовал фото ужина с Трампом и первой леди США

Илон Маск Илон Маск Фото: KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото ужина с президентом США Дональдом Трампом в соцсети X. С ними была первая леди США Мелания. Летом прошлого года между Трампом и миллиардером произошел публичный конфликт.

2026 год будет потрясающим! — подписал он снимок.

По предварительной информации, ужин состоялся на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. На кадре можно увидеть, что на ужине присутствовали лишь Маск и чета Трампов.

В 2025 году Маск входил в ближайшее окружение Трампа, занимая пост координатора по повышению эффективности правительства (DOGE) и работая на общественных началах. Однако позже, как сообщали американские СМИ, их отношения начали портиться из-за ряда причин, включая деловые интересы бизнесмена.

Ранее Маск заявил, что импланты компании Neuralink смогут полностью восстанавливать двигательные функции у людей с ограниченными возможностями. Он выразил уверенность в том, что его технология позволит добиться полной реабилитации пациентов.

Илон Маск
Дональд Трамп
Мелания Трамп
ужины
