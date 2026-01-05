Маск опубликовал фото ужина с Трампом и первой леди США

Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото ужина с президентом США Дональдом Трампом в соцсети X. С ними была первая леди США Мелания. Летом прошлого года между Трампом и миллиардером произошел публичный конфликт.

2026 год будет потрясающим! — подписал он снимок.

По предварительной информации, ужин состоялся на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. На кадре можно увидеть, что на ужине присутствовали лишь Маск и чета Трампов.

В 2025 году Маск входил в ближайшее окружение Трампа, занимая пост координатора по повышению эффективности правительства (DOGE) и работая на общественных началах. Однако позже, как сообщали американские СМИ, их отношения начали портиться из-за ряда причин, включая деловые интересы бизнесмена.

