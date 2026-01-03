Маск пообещал сотворить чудо с помощью одной разработки будущего Маск пообещал вернуть инвалидам двигательные функции с помощью Neuralink

Импланты компании Neuralink смогут полностью восстанавливать двигательные функции у людей с ограниченными возможностями, заявил американский предприниматель и основатель фирмы Илон Маск в социальной сети X. Он выразил уверенность в том, что его технология позволит добиться полной реабилитации пациентов.

На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью [имплантов] Neuralink, — говорится в сообщении.

Ранее предприниматель, в прошлом заявлявший о своем атеизме, сообщил о переходе к вере в существование Бога. С 2022 года Маск не раз говорил о возрастающем уважении к христианским принципам, признавая, что раньше не в полной мере ценил их глубину.

Кроме того, Маск стал первым человеком на планете, чье личное состояние преодолело рубеж в $600 млрд (46,6 трлн рублей). По данным СМИ, такое увеличение капитала бизнесмена обусловлено переоценкой рыночной цены его предприятия SpaceX, которое занимается космическими технологиями.

Также бизнесмен в социальной сети назвал Европу четвертым рейхом. Он процитировал утверждение другого участника платформы, сопроводив его репликой «В значительной степени».