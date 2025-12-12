Илон Маск признал существование бога

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее заявлял о своем атеизме, теперь утверждает, что пришел к вере в существование бога, передает Daily Mail. По информации издания, с 2022 года бизнесмен неоднократно высказывался о растущем уважении к христианским ценностям и признавал, что ранее недооценивал их мудрость.

Я верю, что эта вселенная возникла из чего-то… У людей разные представления о боге, — прокомментировал Маск.

В 2024 году он охарактеризовал себя как «культурного христианина», выражая восхищение учением Иисуса о любви, доброте и прощении за его глубокое содержание и общественную значимость. В одном из эпизодов подкаста жены советника президента США Кэти Миллер глава компаний SpaceX и Tesla предположил, что «создатель, возможно, просто запускает масштабную компьютерную симуляцию, и жизнь — это не что иное, как чья-то видеоигра».

Ранее миллиардер в соцсети X раскритиковал приговор Королевского суда Кардиффа, осудившего мужчину на 20 месяцев за расистские оскорбления. Он назвал Великобританию полицейским государством. Также Маск сообщил, что судья Ллойд-Кларк освободила из-за переполненности тюрем мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.