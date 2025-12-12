Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:41

Илон Маск признал существование бога

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее заявлял о своем атеизме, теперь утверждает, что пришел к вере в существование бога, передает Daily Mail. По информации издания, с 2022 года бизнесмен неоднократно высказывался о растущем уважении к христианским ценностям и признавал, что ранее недооценивал их мудрость.

Я верю, что эта вселенная возникла из чего-то… У людей разные представления о боге, — прокомментировал Маск.

В 2024 году он охарактеризовал себя как «культурного христианина», выражая восхищение учением Иисуса о любви, доброте и прощении за его глубокое содержание и общественную значимость. В одном из эпизодов подкаста жены советника президента США Кэти Миллер глава компаний SpaceX и Tesla предположил, что «создатель, возможно, просто запускает масштабную компьютерную симуляцию, и жизнь — это не что иное, как чья-то видеоигра».

Ранее миллиардер в соцсети X раскритиковал приговор Королевского суда Кардиффа, осудившего мужчину на 20 месяцев за расистские оскорбления. Он назвал Великобританию полицейским государством. Также Маск сообщил, что судья Ллойд-Кларк освободила из-за переполненности тюрем мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.

Илон Маск
бог
христианство
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры
Трамп пожаловался на нежелание Зеленского соглашаться на мирный план
Главкому ВМФ России присвоили звание адмирала флота
На Украине выберут нового главу «Слуги народа»
Российского посла вызвали в немецкий МИД
«Угнетение»: в Австрии ввели один запрет для школьниц до 14 лет
Глава Сочи раскрыл главные плюсы нового статуса города-курорта
Слезы, обращение к богу и полный зал: как прошел концерт Ларисы Долиной
Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА
Робот спас стратегический объект от взрыва
Пьяный мужчина убил двух котов, выбросив их из окна
«Мы делаем все»: Новак о «краже» Евросоюзом замороженных активов
Кинолог объяснил, почему собака ест снег во время прогулки
Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице
Ушаков оценил последние варианты мирного плана США
Германии предрекли долгие годы экономического упадка
В России обозначили условие, при котором вновь взлетит цена на ОСАГО
Салат «Витаминная бомба» с кальмарами и капустой — готовится за 10 минут
В Кремле раскрыли, о чем Путин говорил с Эрдоганом в Ашхабаде
Глава Сочи высказался о росте цен в курортной зоне
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.