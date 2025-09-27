Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025

Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста

Священник Лукьянов назвал нательный крест символом победы над смертью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение нательного креста символизирует переход под защиту Бога и победу над смертью, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он добавил, что важно наличие имени Иисуса Христа на кресте.

Священнослужитель объяснил, что тело человека рассматривается как образ Божий и малый храм Творца, вмещающий в себя законы и устройство видимого мира. Крест при этом считается обязательным атрибутом — без него храм не является полным, подчеркнул он.

Поэтому ношение креста, который торжественно надевается новому христианину во время таинства крещения, означает, что этот человек изымается из-под власти греха и сил тьмы и переходит под защиту Божию, — отметил Лукьянов.

Русская православная церковь 27 сентября отмечает праздник Воздвижения Креста Господня — в память о событии, когда, по преданию, был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. Реликвию обнаружили в 326 году в Иерусалиме благодаря экспедиции, организованной святой Еленой — матерью римского императора Константина.

Ранее в РПЦ заявили, что вера в существование инопланетян не имеет под собой научных обоснований и относится к сфере «мракобесия». Поводом стал опрос, согласно которому 79% россиян верят в существование внеземной разумной жизни. Почти половина уверена, что инопланетяне уже посещают Землю, а каждый 10-й опасается их вторжения.

