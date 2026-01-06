Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 11:27

Патриарх Кирилл рассказал, что стоит сделать неверующим в Рождество

Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу в Рождество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неверующим стоит открыть сердце для Бога в Рождество, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании, опубликованном на сайте. Он также отметил, что в ночь на 7 января в России отмечают праздник надежды, мира и радости.

К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви <…> обращаюсь с призывом: откройте свое сердце тому, кто так возлюбил нас, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, — отметил патриарх.

По словам предстоятеля РПЦ, близость к Богу подтверждается через следование заповедям Евангелия. Также он призвал проявлять терпение и любовь друг к другу и постоянно участвовать в таинстве причастия.

Ранее патриарх заявил, что в России формируется особая цивилизационная модель. По его словам, эта модель станет привлекательной для многих стран мира. Особенность новой русской цивилизации заключается в гармоничном соединении передовой науки, развитой экономики с искренней и глубокой верой, подчеркнул он. Свое видение патриарх изложил в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

РПЦ
Патриарх Кирилл
Рождество
вера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.