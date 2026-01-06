Патриарх Кирилл рассказал, что стоит сделать неверующим в Рождество

Неверующим стоит открыть сердце для Бога в Рождество, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании, опубликованном на сайте. Он также отметил, что в ночь на 7 января в России отмечают праздник надежды, мира и радости.

К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви <…> обращаюсь с призывом: откройте свое сердце тому, кто так возлюбил нас, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, — отметил патриарх.

По словам предстоятеля РПЦ, близость к Богу подтверждается через следование заповедям Евангелия. Также он призвал проявлять терпение и любовь друг к другу и постоянно участвовать в таинстве причастия.

Ранее патриарх заявил, что в России формируется особая цивилизационная модель. По его словам, эта модель станет привлекательной для многих стран мира. Особенность новой русской цивилизации заключается в гармоничном соединении передовой науки, развитой экономики с искренней и глубокой верой, подчеркнул он. Свое видение патриарх изложил в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.