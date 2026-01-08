Украинские вергуны на завтрак — хрустящие «ушки» в сахарной пудре. Тают во рту, исчезают за минуты

Эти хрустящие воздушные «ушки» из тончайшего теста — неотъемлемая часть украинского святого вечера и рождественских праздников. Их лёгкая, тающая текстура и сладкий вкус делают вергуны любимым лакомством и детей, и взрослых. Обжаренные до золотистого цвета и щедро обсыпанные сахарной пудрой, они действительно исчезают со стола за считаные минуты, символизируя собой сладость и радость праздника.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка водки или коньяка (для большей воздушности), щепотка соли, примерно 300–350 г муки, рафинированное растительное масло для фритюра, сахарная пудра для подачи. Взбейте яйца с сахаром и солью до лёгкой пены. Добавьте сметану и алкоголь, перемешайте. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая крутое эластичное тесто. Накройте его плёнкой и дайте полежать 30 минут. Раскатайте тесто в очень тонкий пласт (1–2 мм), нарежьте на прямоугольники или полоски, в центре каждой сделайте небольшой надрез и проденьте в него край, формируя «ушко» или бантик. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло (около 170 °C). Обжаривайте вергуны порциями до равномерного золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Тёплые вергуны обильно посыпьте сахарной пудрой. Подавайте к столу.

