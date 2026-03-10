Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:30

Просто натрите два кабачка, и эти блины станут отличным завтраком и даже ужином: можно в пост

Фото: D-NEWS.ru
Просто натрите два кабачка, и эти сытные блины станут отличным завтраком и даже ужином. Кабачок делает тесто сочным и мягким, придавая блинам легкий овощной вкус и приятную текстуру.

Эти блины можно есть как самостоятельное блюдо или использовать как основу для закусок, а, главное, их можно есть даже в Великий пост.

Для приготовления понадобится: 1 средний кабачок (около 300 г), 2 стакана муки, 1,5 стакана воды, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара (по желанию), 1 ч. л. разрыхлителя, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: кабачок натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. В миске смешайте муку, соль, сахар и разрыхлитель. Добавьте воду и масло, замесите жидкое тесто. Вмешайте в тесто тертый кабачок и мелко рубленую зелень.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выпекайте блины, как обычно, с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими с постным соусом или просто так.

Ранее стало известно, как приготовить постный французский картофельный салат.

Проверено редакцией
блины
рецепты
кабачки
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
