07 марта 2026 в 10:04

Эти кутабы стали моим открытием в здоровом питании. Нежное кабачковое тесто и тягучая сырная начинка — идеально для легкого ужина

Фото: D-NEWS.ru
Самое важное в этом рецепте — тщательно отжать кабачок. Если оставить сок, тесто расплывется, и кутабы не получатся. Я солю натертый кабачок, жду 5 минут, а потом отжимаю руками почти досуха. Тогда тесто держит форму, и лепешки получаются аккуратными, не разваливаются.

Что понадобится для кутабов

Для теста: 400 г кабачков (примерно 1 крупный), 1 яйцо, 80 г рисовой муки (можно заменить на любую другую), соль и перец по вкусу. Для начинки: 80 г твердого сыра (хорошо плавящегося, можно сулугуни или моцареллу), 20 г свежей зелени (укроп, петрушка).

Как я их готовлю

Кабачок мою, если нужно, очищаю от кожуры (молодые можно не чистить). Натираю на крупной терке, перекладываю в миску, солю и оставляю на 5 минут. Затем тщательно отжимаю лишнюю жидкость руками — чем суше, тем лучше. В отжатый кабачок добавляю яйцо, перец и рисовую муку. Хорошо перемешиваю — получается эластичное, немного липкое тесто. Сыр тру на крупной терке, зелень мелко рублю, смешиваю. Антипригарную сковороду разогреваю (можно слегка смазать маслом). Выкладываю две столовые ложки теста, распределяю тонким слоем в виде лепешки. Жарю на среднем огне 2-3 минуты, пока низ не подрумянится. На одну половинку лепешки выкладываю ложку сырной начинки, накрываю второй половинкой и слегка прижимаю. Обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
