Домашние конфеты-рафаэлки: вкуснее магазинных, натуральные и простые

Зачем покупать сладости в магазине, если можно создать шедевр на собственной кухне? Домашняя версия конфет не только выигрывает по вкусу, но и дает вам полную уверенность в составе: только качественные сливки, натуральный кокос и никакого пальмового масла или консервантов. Эти конфеты получаются удивительно нежными, сливочными и в меру сладкими. Приготовьте их к Международному женскому дню!

Для приготовления основы возьмите 200 г качественного сгущенного молока (в составе должны быть только молоко и сахар) и смешайте его с 150 г мелкой кокосовой стружки. Добавьте 50 г мягкого сливочного масла (82.5% жирности) и щепотку ванилина для аромата. Тщательно перемешайте массу до однородности, накройте пленкой и уберите в холодильник на один-два часа. Это необходимо, чтобы стружка пропиталась, а масса стала пластичной и послушной.

Подготовьте сердцевину: возьмите 50 г цельного миндаля. Чтобы конфеты были максимально нежными, залейте орехи кипятком на 5 минут, затем снимите кожицу и слегка подсушите их на сухой сковороде. Когда кокосовая масса застынет, отщипывайте небольшие кусочки, формируйте лепешку, кладите в центр орешек и скатывайте аккуратный шарик размером с грецкий орех. Обильно обваляйте каждую конфету в сухой кокосовой стружке.

Факт: кокосовая стружка богата пищевыми волокнами и лауриновой кислотой, которая полезна для иммунитета, поэтому такой десерт в умеренных количествах даже приносит пользу организму.

