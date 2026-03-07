Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 07:00

Хрустящие слойки с джемом за 20 минут: простой трюк из готового теста для ароматной выпечки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, совсем не обязательно долго возиться на кухне. Эти слойки готовятся из готового теста и буквально за считанные минуты превращаются в ароматную домашнюю выпечку. Рецепт выручает, когда гости уже на пороге или просто хочется порадовать близких чем-нибудь вкусным.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • абрикосовый джем — 280 г;
  • яйцо — 1 шт. (для смазывания);
  • сахар — 80 г;
  • корица — 1–2 ч. л.

Приготовление

Сначала достаньте тесто из морозилки и дайте ему полностью разморозиться при комнатной температуре. Лучше использовать бездрожжевое — оно получается особенно хрустящим и хорошо держит сладкую начинку. Лист теста слегка раскатайте в одном направлении и разрежьте на две части. Одну половину равномерно смажьте абрикосовым джемом, затем накройте второй частью теста и аккуратно прижмите.

Получившийся пласт нарежьте узкими прямоугольниками примерно по 10×2 см. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Смешайте сахар с корицей и щедро посыпьте слойки сверху. Выпекайте при 180 °C около 20 минут, пока выпечка не станет золотистой. В итоге получаются румяные, хрустящие слойки с нежной начинкой и аппетитным ароматом корицы.

Ранее сообщалось, что весной хочется чего-то легкого, свежего и без многочасовой готовки. Этот салат выручает меня перед праздниками: минимум продуктов, простая нарезка и маленький секрет с маринадом.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО против Ирана
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.