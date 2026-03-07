Хрустящие слойки с джемом за 20 минут: простой трюк из готового теста для ароматной выпечки

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, совсем не обязательно долго возиться на кухне. Эти слойки готовятся из готового теста и буквально за считанные минуты превращаются в ароматную домашнюю выпечку. Рецепт выручает, когда гости уже на пороге или просто хочется порадовать близких чем-нибудь вкусным.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

абрикосовый джем — 280 г;

яйцо — 1 шт. (для смазывания);

сахар — 80 г;

корица — 1–2 ч. л.

Приготовление

Сначала достаньте тесто из морозилки и дайте ему полностью разморозиться при комнатной температуре. Лучше использовать бездрожжевое — оно получается особенно хрустящим и хорошо держит сладкую начинку. Лист теста слегка раскатайте в одном направлении и разрежьте на две части. Одну половину равномерно смажьте абрикосовым джемом, затем накройте второй частью теста и аккуратно прижмите.

Получившийся пласт нарежьте узкими прямоугольниками примерно по 10×2 см. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Смешайте сахар с корицей и щедро посыпьте слойки сверху. Выпекайте при 180 °C около 20 минут, пока выпечка не станет золотистой. В итоге получаются румяные, хрустящие слойки с нежной начинкой и аппетитным ароматом корицы.

