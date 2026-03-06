Творожное желе для крепких костей: полезный десерт без выпечки и лишнего сахара

Если хочется сладкого без вреда для фигуры, попробуйте это нежное творожное желе. Его любят даже спортсмены: в составе продукты, которые поддерживают кости и связки. Но и для обычной семьи такой десерт станет отличной альтернативой тортам и пирожным.

Ингредиенты:

творог — 200 г

молоко — 125 мл

сметана — 125 г

сахар — 70 г

желатин — 12 г

Приготовление

Молоко слегка подогрейте до теплого состояния, но не кипятите. Растворите в нем желатин и оставьте набухать на 10–15 минут. В миске соедините творог, сметану и сахар, взбейте блендером до гладкой массы без крупинок. Влейте молоко с желатином и еще раз тщательно перемешайте. Разлейте по формочкам или стаканам и уберите в холодильник на 1,5–2 часа. Когда желе застынет, украсьте ягодами или каплей варенья. Получается легкий, воздушный и полезный десерт к чаю.

