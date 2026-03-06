Зимняя Олимпиада — 2026
Творожное желе для крепких костей: полезный десерт без выпечки и лишнего сахара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется сладкого без вреда для фигуры, попробуйте это нежное творожное желе. Его любят даже спортсмены: в составе продукты, которые поддерживают кости и связки. Но и для обычной семьи такой десерт станет отличной альтернативой тортам и пирожным.

Ингредиенты:

  • творог — 200 г
  • молоко — 125 мл
  • сметана — 125 г
  • сахар — 70 г
  • желатин — 12 г

Приготовление

Молоко слегка подогрейте до теплого состояния, но не кипятите. Растворите в нем желатин и оставьте набухать на 10–15 минут. В миске соедините творог, сметану и сахар, взбейте блендером до гладкой массы без крупинок. Влейте молоко с желатином и еще раз тщательно перемешайте. Разлейте по формочкам или стаканам и уберите в холодильник на 1,5–2 часа. Когда желе застынет, украсьте ягодами или каплей варенья. Получается легкий, воздушный и полезный десерт к чаю.

