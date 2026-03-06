Горячее на 8 марта без заморочек: мясо по-французски — классический рецепт

Несмотря на название, этот рецепт — настоящий хит именно нашего домашнего стола. Секрет его популярности в простоте и беспроигрышном сочетании продуктов: сочное отбитое мясо, мягкий картофель и густой слой расплавленного сыра. Это блюдо самодостаточно, оно не требует гарнира и всегда выглядит празднично.

Для приготовления возьмите 600 г свиной корейки или шейки и нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1.5 см. Каждый кусочек обязательно отбейте молотком через пищевую пленку. Посолите и поперчите заготовки. Очистите 3 крупные луковицы и нарежьте их тонкими кольцами, а 800 г картофеля — тонкими слайсами (не более 3 мм), чтобы он успел пропечься одновременно с мясом.

На смазанный маслом противень выложите слой мяса, сверху распределите весь лук — именно он отдаст свой сок свинине. Следующим слоем плотно уложите картофель, слегка посолив его. Смажьте поверхность 150 г хорошей сметаны или майонеза. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. За 10 минут до готовности обильно посыпьте блюдо 200 г тертого твердого сыра и верните в духовку, пока не образуется та самая румяная корочка.

Совет: попробуйте добавить между луком и картофелем слой нарезанных шампиньонов или кружочки свежих помидоров — это придаст блюду дополнительную свежесть и аромат.

Используйте сорта с низким содержанием крахмала, они лучше держат форму.

Не жалейте лука — это главный источник сочности для мяса, он создает паровую подушку.

