Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:45

Горячее на 8 марта без заморочек: мясо по-французски — классический рецепт

Рецепт мяса по-французски Рецепт мяса по-французски Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Несмотря на название, этот рецепт — настоящий хит именно нашего домашнего стола. Секрет его популярности в простоте и беспроигрышном сочетании продуктов: сочное отбитое мясо, мягкий картофель и густой слой расплавленного сыра. Это блюдо самодостаточно, оно не требует гарнира и всегда выглядит празднично.

Для приготовления возьмите 600 г свиной корейки или шейки и нарежьте поперек волокон на пласты толщиной 1.5 см. Каждый кусочек обязательно отбейте молотком через пищевую пленку. Посолите и поперчите заготовки. Очистите 3 крупные луковицы и нарежьте их тонкими кольцами, а 800 г картофеля — тонкими слайсами (не более 3 мм), чтобы он успел пропечься одновременно с мясом.

На смазанный маслом противень выложите слой мяса, сверху распределите весь лук — именно он отдаст свой сок свинине. Следующим слоем плотно уложите картофель, слегка посолив его. Смажьте поверхность 150 г хорошей сметаны или майонеза. Отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. За 10 минут до готовности обильно посыпьте блюдо 200 г тертого твердого сыра и верните в духовку, пока не образуется та самая румяная корочка.

  • Совет: попробуйте добавить между луком и картофелем слой нарезанных шампиньонов или кружочки свежих помидоров — это придаст блюду дополнительную свежесть и аромат.

  • Используйте сорта с низким содержанием крахмала, они лучше держат форму.

  • Не жалейте лука — это главный источник сочности для мяса, он создает паровую подушку.

Читайте также: свиная рулька в духовке — еще один рецепт для идеального ужина.

Читайте также
Шарттан — чувашское мясное лакомство: всегда съедают до последнего кусочка
Семья и жизнь
Шарттан — чувашское мясное лакомство: всегда съедают до последнего кусочка
Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!
Семья и жизнь
Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!
Беф бургиньон — классика французской кухни, которую я наконец-то решился приготовить. Теперь это наше праздничное блюдо
Общество
Беф бургиньон — классика французской кухни, которую я наконец-то решился приготовить. Теперь это наше праздничное блюдо
Кидаю в фарш маслины и фету — получаются котлеты с сюрпризом: без хлеба, без риса, а сочнее любых
Общество
Кидаю в фарш маслины и фету — получаются котлеты с сюрпризом: без хлеба, без риса, а сочнее любых
Подала к столу несладкие чизкейки — мини-закуска с томатным мармеладом покорила всех. Идеально на ужин и перекус
Общество
Подала к столу несладкие чизкейки — мини-закуска с томатным мармеладом покорила всех. Идеально на ужин и перекус
рецепты
быстрый рецепт
мясо
ужины
рецепт
праздники
простой рецепт
кулинария
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился фейковый приказ министра обороны
Российских дипломатов эвакуировали из Ирана
Девушки не возвращались из США: Усольцев возил россиянок к Эпштейну?
Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы
Миллиардер-авантюрист бросил вызов Ирану в Ормузском проливе
«Нет ни даты, ни подписи»: блогерша уличила в обмане фотографа Ермузевича
Война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший исход капитала из Азии
Emirates возобновляет полеты
«Не возвращайтесь»: Монсон назвал «предателями» спортсменов, уехавших из РФ
Подаю вместо обычной «Шубы» по-фински: эта версия залетает лучше классики — получается сочнее и нежнее
Военэксперт объяснил, почему США не накажут за удар по школе в Минабе
На Кубани начался суд над отцом, который «воспитывал» детей электрошокером
Среди задержанных в Венгрии инкассаторов нашли бывшего генерала СБУ
Что со связью и мобильным интернетом в Москве 6 марта: учения ФСБ?
Новый дом собаки Додобони изменится до неузнаваемости
Военэксперт объяснил, почему удар США по школе в Иране не был случайным
«Поступила на доктора»: пациентка рассказала об убитой на Урале медсестре
Армения нанесла неожиданный удар по защите Карапетяна
Российские «охотники за подлодками» подняли на уши ВВС США и Канады
Зеленский заявил о подготовке ВС России к весеннему наступлению
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.