Пирог-выручалочка: ленивый заливной пирог на кефире — 5 минут и в духовку!

Заливные пироги — настоящее спасение для современной хозяйки. Вам не нужно пачкать руки в муке, долго ждать подъема дрожжей или раскатывать сложные пласты.

Для теста смешайте 400 мл кефира с 2 яйцами, 0,5 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. В отдельной миске соедините 300 г просеянной муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Постепенно всыпайте сухую смесь в кефирную массу, тщательно перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. В самом конце добавьте 50 г растопленного сливочного масла — оно придаст выпечке приятный сливочный аромат и нежность.

Самая популярная и беспроигрышная начинка для такого пирога — зеленый лук и яйцо. Мелко нарежьте большой пучок лука и 4 вареных яйца, посолите и поперчите по вкусу.

Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, распределите начинку ровным слоем. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.

Варианты начинок на любой вкус

Сытная: обжаренный мясной фарш с луком и специями.

Рыбная: консервированная сайра или тунец, размятые вилкой, с добавлением зелени.

Овощная: тушеная капуста с морковью.

Сладкая: нарезанные кубиками яблоки с корицей (в этом случае добавьте в тесто еще 2–3 ст. л. сахара).

Совет: чтобы пирог был еще аппетитнее, посыпьте его перед выпеканием семенами кунжута или натертым твердым сыром.

