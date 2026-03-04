Необычный ужин из капусты — проще некуда: понадобятся всего один кочан, немного сыра и специй

Хотите приготовить легкий ужин без длительного стояния у плиты — сделайте капустные стейки. Проще просто некуда! Для этого необычного блюда из капусты понадобятся всего один кочан, немного сыра и специй.

При запекании капустные кусочки превращаются в блюдо с хрустящей корочкой и нежной, сочной серединой.

Для приготовления понадобится: 1 небольшой кочан капусты (около 800 г), 3-4 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. сушеного чеснока, 100 г твердого сыра.

Рецепт: капусту разрежьте на крупные куски, или стейки, толщиной 2–3 см. Противень застелите пергаментом. Выложите капустные стейки на противень. В небольшой миске смешайте масло, соль, паприку, перец и чеснок. Смажьте каждый кусок капусты этой ароматной смесью со всех сторон. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20 минут. Затем переверните стейки и запекайте еще 10 минут. Достаньте противень, посыпьте капусту тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут. Подавайте горячими как гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо с любимым соусом.

