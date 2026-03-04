Ужин на несколько дней: запеканка из капусты и фарша — пока стоит, становится вкусней

Запеканка из капусты и фарша — это идеальное блюдо для тех, кто любит готовить вкусно, сытно и на несколько дней вперед. Она, пока стоит, становится вкусней: слои пропитываются соками, вкусы объединяются.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500-600 г белокочанной капусты, 400 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды или бульона, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка.

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, до изменения цвета. Посолите, поперчите, добавьте паприку. Влейте томатную пасту, разведенную в воде, и тушите 5-7 минут. В форму для запекания выложите половину капусты, затем весь фарш, сверху оставшуюся капусту. Сметану смешайте с небольшим количеством воды и солью, залейте запеканку. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 15-20 минут до румяной корочки.

