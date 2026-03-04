Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 19:32

Ужин на несколько дней: запеканка из капусты и фарша — пока стоит, становится вкусней

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запеканка из капусты и фарша — это идеальное блюдо для тех, кто любит готовить вкусно, сытно и на несколько дней вперед. Она, пока стоит, становится вкусней: слои пропитываются соками, вкусы объединяются.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500-600 г белокочанной капусты, 400 г мясного фарша, 1 крупная луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл воды или бульона, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка.

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, до изменения цвета. Посолите, поперчите, добавьте паприку. Влейте томатную пасту, разведенную в воде, и тушите 5-7 минут. В форму для запекания выложите половину капусты, затем весь фарш, сверху оставшуюся капусту. Сметану смешайте с небольшим количеством воды и солью, залейте запеканку. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 190°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 15-20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить жаркое как в грузинских ресторанах: добавляю специи в особом порядке и получаю тот самый вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт-лентяй «Сникерс», с ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся
Общество
Торт-лентяй «Сникерс», с ним даже духовку включать не потребуется. Делаем быстренько и наслаждаемся
Хоть каждый день готовь — и его нет! Салат из прогретой капусты «Ежедневка» хрустящий, сочный и за 5 копеек
Общество
Хоть каждый день готовь — и его нет! Салат из прогретой капусты «Ежедневка» хрустящий, сочный и за 5 копеек
В мясную запеканку всегда добавляю капусту для сочности и воздушности: главное — соблюдать слои
Общество
В мясную запеканку всегда добавляю капусту для сочности и воздушности: главное — соблюдать слои
Постный и полезный салат с секретом: один злак заменит и картофель, и рис
Семья и жизнь
Постный и полезный салат с секретом: один злак заменит и картофель, и рис
Секрет постного стола: слоеный салат, который заменяет полноценный обед
Семья и жизнь
Секрет постного стола: слоеный салат, который заменяет полноценный обед
капуста
рецепты
запеканки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень опасная игра»: Путин о планах Украины на «Голубой поток»
«Киев кусает руку Европы»: Путин об атаке Украины на «Арктик Метагаз»
Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе
Путин фразой «где больше платят» подколол США по газовому вопросу
В России не покажут фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу: что известно, причины
Сирены включили в центре Тель-Авива после предупреждения об атаках Ирана
Путин дал одно обещание Сийярто в ходе переговоров
Тотальный блэкаут наступил в одной стране Ближнего Востока
Акция у посольства России в Гааге обернулась для Нидерландов неприятностями
Путин с сожалением отметил одну тенденцию в торговле с Венгрией
США на год продлили санкции против Ирана
Машина взорвалась в Краснодаре
В КСИР подсчитали количество судов, атакованных в Ормузском проливе
5 млрд чиновника, ВСУ атаковали многоэтажку, пожар на танкере: что дальше
Посол России указал, к чему привел отказ Австрии от российского газа
Пашинян «разнес» грузинский бар игрой на барабанах и опубликовал видео
Сийярто рассказал Путину, в чем больше всего заинтересована Венгрия
Европейская страна может присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
В деле экс-депутата Госдумы Бальбека появилась новая деталь
Нефть перестала быть спасением для стран Персидского залива
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.