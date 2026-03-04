Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 18:18

Постный и полезный салат с секретом: один злак заменит и картофель, и рис

Слоеный салат с пророщенной пшеницей «Сытный злак» сделает ваш обед незабываемым Слоеный салат с пророщенной пшеницей «Сытный злак» сделает ваш обед незабываемым Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весной особенно хочется легкой, но питательной еды. Такой слоеный салат собирается из простых продуктов, однако главным акцентом становится пророщенная пшеница — она добавляет приятную хрусткость и делает блюдо заметно полезнее привычных салатов с картофелем.

Пророщенное зерно работает как натуральный «энергетик»: оно насыщает, но не утяжеляет желудок. Благодаря этому слоеный салат спокойно держит чувство сытости около трех-четырех часов.

Для приготовления понадобятся: пророщенная пшеница (150 г), шампиньоны свежие (200 г), морковка (1 крупная), белая фасоль отварная или, в крайнем случае, консервированная (200 г), зеленый лучок (1 мелкий пучок), растительное маслице (1 ст. л.), соль и черный душистый перец — по вкусу.

Шампиньоны нарезают и быстро обжаривают на минимальном количестве масла до легкого румянца. Морковь натирают и пассеруют 3–4 минуты до мягкости. Фасоль можно слегка размять в грубое пюре — так слои будут держаться лучше.

Салат собирают слоями: пророщенная пшеница → грибы → тонкий слой моркови → фасоль → зеленый лук. Перед подачей блюду дают настояться 10–15 минут, чтобы вкусы соединились.

Получается питательно, свежо и неожиданно: простой злак превращает обычные ингредиенты в интересный весенний обед.

  • Калорийность на 100 г: 118 ккал.

  • БЖУ: 5,6/2,4/18,2.

Ранее мы делились с вами рецептом ленивого и бюджетного пирога из лаваша.

салаты
рецепты
шампиньоны
пшеница
пост
польза
обеды
ужины
кулинария
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетики в Брянской области оказались под ударом ВСУ
Раскрыты масштабы потерь США при атаке на Дубай
ЦАХАЛ сообщил о завершении широкомасштабной атаки на командные центры Ирана
Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов
В Персидском заливе попытались надавить на Иран словами о переговорах
«Свободный парень»: Семенович раскрыла правду о возлюбленном
В России одним словом описали «заботу» США о ядерном режиме
В Нижнем Новгороде на управдома упала наледь с крыши
Возила на уроки и насиловала: инвалид обвинил учительницу в педофилии
Отмена концертов, нервный срыв, измены, Долина: как живет певица Слава
Посол раскрыл, чем для Австрии обернулся отказ от газа из России
В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты
Россиянам напомнили об изменениях оплаты ЖКУ
Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей
Волочкова рассказала, куда ее звал брат короля
Крупнейшие банки России предложили изменить критерии массовых звонков
Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной
Политолог раскрыл, почему у Польши не будет собственного ядерного оружия
Путин навсегда «открыл двери» паспортных столов для жителей Донбасса
«Это гротеск»: в России раскритиковали разговоры о ядерной программе Ирана
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.