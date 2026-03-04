Постный и полезный салат с секретом: один злак заменит и картофель, и рис

Весной особенно хочется легкой, но питательной еды. Такой слоеный салат собирается из простых продуктов, однако главным акцентом становится пророщенная пшеница — она добавляет приятную хрусткость и делает блюдо заметно полезнее привычных салатов с картофелем.

Пророщенное зерно работает как натуральный «энергетик»: оно насыщает, но не утяжеляет желудок. Благодаря этому слоеный салат спокойно держит чувство сытости около трех-четырех часов.

Для приготовления понадобятся: пророщенная пшеница (150 г), шампиньоны свежие (200 г), морковка (1 крупная), белая фасоль отварная или, в крайнем случае, консервированная (200 г), зеленый лучок (1 мелкий пучок), растительное маслице (1 ст. л.), соль и черный душистый перец — по вкусу.

Шампиньоны нарезают и быстро обжаривают на минимальном количестве масла до легкого румянца. Морковь натирают и пассеруют 3–4 минуты до мягкости. Фасоль можно слегка размять в грубое пюре — так слои будут держаться лучше.

Салат собирают слоями: пророщенная пшеница → грибы → тонкий слой моркови → фасоль → зеленый лук. Перед подачей блюду дают настояться 10–15 минут, чтобы вкусы соединились.

Получается питательно, свежо и неожиданно: простой злак превращает обычные ингредиенты в интересный весенний обед.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

БЖУ: 5,6/2,4/18,2.

