Грибы с секретом: что приготовить, когда до свидания 30 минут

Когда времени в обрез, а хочется удивить вторую половинку изысканным блюдом, на помощь приходят фаршированные шампиньоны. Этот способ приготовления станет настоящим подарком на 14 февраля для тех, кто задумался над романтическим ужином на скорую руку — всего 25 минут, и на столе появится ресторанное яство.

Секрет этого романтического ужина на скорую руку — в необычном сочетании масла грецкого ореха (1 ст.л.) и черного кунжута (семена — 1 ч.л.). Аккуратно удалите ножки грибов (крупные шампиньоны — 8 шт.), мелко порубите их вместе с чесноком (3 зубчика) и петрушкой (свежая — 3 веточки). Смешайте с тертым маасдамом (80 г) и крем-сыром (с травами — 50 г). Шляпки смажьте ореховым маслом изнутри, наполните начинкой, присыпьте кунжутом. Запекайте при 180C ровно 18 минут.

Готовые грибы подавайте горячими на листьях руколы — их нежная горчинка идеально оттеняет сливочную начинку. Этот рецепт доказывает: для создания волшебной атмосферы достаточно простых продуктов и капельки фантазии.

Калорийность на 100 г: 156 ккал.

БЖУ: 9,2/11,4/4,8.

