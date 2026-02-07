Все закуски ушли на второй план: маринованные шампиньоны — делайте сразу килограмм, они улетают быстрее мяса

Эти грибочки — настоящая находка для праздников и домашних посиделок. Сочные, ароматные, с пикантной заправкой и чесночной ноткой — гости всегда просят рецепт. Готовятся просто, настаиваются сами, а вкус получается яркий и запоминающийся. Иногда они заканчиваются быстрее шашлыка.

Ингредиенты: шампиньоны мелкие — 1 кг, лавровый лист — 2 шт., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., черный перец горошком — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., вода — 500 мл. Для заправки: морковь — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, петрушка — 4 веточки, растительное масло — 50 мл, молотый черный перец — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., уксус 9% — 4 ст. л.

В кастрюлю выкладывают шампиньоны, добавляют соль, сахар, лавровый лист, перец, кориандр и заливают водой. Доводят до кипения и варят 5 минут. Готовые грибы остужают. Морковь натирают на терке, чеснок мелко рубят, петрушку измельчают. Все добавляют к шампиньонам и перемешивают. Для маринада соединяют масло, паприку, молотый перец, уксус и половник грибного отвара. Заливают грибы, хорошо перемешивают и убирают в холодильник на 10–12 часов. На следующий день шампиньоны становятся особенно вкусными — ароматными, сочными и с легкой остринкой.

