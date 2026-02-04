Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 17:30

Ресторанный вкус за 20 минут дома: сливочная паста с курицей и шампиньонами

Эта паста — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то сытного, нежного и очень вкусного. Сливочный соус, сочная курица и ароматные грибы делают блюдо таким аппетитным, что его просят готовить снова и снова. Готовится просто, из доступных продуктов, а выглядит и на вкус — как в хорошем кафе. Отличный вариант для ужина всей семьёй.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, шампиньоны — 250 г, сливочный сыр — 200 г, сливки — 300 мл, яичная лапша — 500 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, свежая петрушка — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: пасту отваривают до состояния аль денте. Курицу обжаривают на разогретом масле до румяной корочки и перекладывают на тарелку. В той же сковороде обжаривают шампиньоны до полного выпаривания жидкости. Сливки смешивают со сливочным сыром и вливают к грибам, перемешивают до однородного соуса. Возвращают курицу, добавляют пасту и аккуратно перемешивают. Выключают огонь и оставляют блюдо под крышкой на 5 минут. Подают с петрушкой, солью и перцем. Получается нежно, сытно и очень вкусно — идеальный ужин без лишних хлопот.

Ранее мы делились рецептом запеченной подливки для макарон из помидор, бекона и сыра. Вкус просто отпад.

