31 января 2026 в 10:15

Киньте в форму помидор, бекон и сыр: запеченная подливка для макарон — вкус просто отпад

Это блюдо легко станет фаворитом, если нужно быстро приготовить что-то сытное и эффектное. Запечённые томаты дают насыщенный вкус, бекон — аппетитную хрустящую нотку, а творожный сыр превращается в нежный кремовый соус. Минимум действий — и на столе ресторанная паста всего за 20 минут.

Ингредиенты (2 порции): паста пенне или фузилли — 150 г, бекон — 150 г, томаты черри — 200 г, творожный сыр — 150 г, чеснок — 3 зубчика, оливковое масло — 30 мл, прованские травы — 5 г, соль и перец — по вкусу, петрушка и пармезан для подачи.

Приготовление: разогрейте духовку до 180 °C. В форму выложите половинки томатов черри, нарезанный бекон, творожный сыр и измельчённый чеснок, полейте оливковым маслом и посыпьте специями. Запекайте 15 минут до золотистой корочки. Параллельно отварите пасту до состояния al dente, сохранив немного воды от варки. Достаньте форму из духовки, разомните содержимое вилкой до соуса, добавьте пасту и оставшиеся свежие томаты, перемешайте и при необходимости разбавьте соус водой от пасты. Подавайте с зеленью и пармезаном.

Ранее мы делились рецептом макарон в одной сковороде. Ужин готов за 20 минут: вкусно и без лишней посуды.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
