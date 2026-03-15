Кидаю на сковороду фасоль, помидор и яйца: простой рецепт хоть на завтрак, хоть на ужин за 5 минут

Когда хочется чего-то быстрого и вкусного без долгой готовки, выручает этот простой рецепт. Стручковая фасоль тушится с помидорами и чесноком, а в конце добавляются яйца — получается сытное, ароматное блюдо, которое можно подать и на завтрак, и на легкий ужин.

Такой вариант часто готовят в средиземноморской кухне — просто овощи, немного специй и быстрый способ приготовить полезный ужин без лишних хлопот.

Ингредиенты: стручковая фасоль (замороженная или свежая) — 200 г, помидоры в собственном соку или обычные — 200 г, яйца — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, растительное или оливковое масло — 1–2 ст. л.

Приготовление: лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Добавить измельченный чеснок и готовить еще около минуты. Затем выложить стручковую фасоль и обжарить ее 3–4 минуты.

Добавить помидоры вместе с соком, посолить и поперчить. Тушить все вместе около 5 минут, чтобы фасоль стала мягче, а соус немного загустел. После этого сделать в овощной смеси небольшие углубления и разбить туда яйца. Накрыть сковороду крышкой и готовить еще 3–4 минуты, пока яйца схватятся. Подавать сразу горячим — можно посыпать свежей зеленью или подать с кусочком хлеба.

