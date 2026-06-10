Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 16:15

Порционный салат «Летний» с редисом и крабовыми палочками: нежный, бюджетный, но очень вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда появляются первые хрустящие редиски, сразу хочется готовить легкие и свежие салаты. Этот вариант получается очень нежным благодаря слоям из яиц, сыра и крабовых палочек, а редис добавляет приятную свежесть и легкую пикантность. Такой салат красиво смотрится в порционных креманках и отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Готовится он из самых доступных продуктов, но на вкус получается намного интереснее привычных салатов на каждый день. А благодаря порционной подаче выглядит особенно аппетитно.

Для приготовления вам понадобится: редис — 150 г, свежий огурец — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., крабовые палочки — 200 г, твердый сыр — 120 г, зеленый лук — пучок, майонез — 100 г, соль — по вкусу, зелень для украшения.

Лук нарежьте как можно мельче. Огурец и редис натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость.

Крабовые палочки, яйца и сыр также натрите отдельно друг от друга. В креманки или порционные салатники выложите слоями: лук, немного майонеза, огурец, майонез, редис, майонез, крабовые палочки, майонез, яйца, майонез. Затем повторите слои еще раз, если позволяет посуда. Верх украсьте тертым сыром и свежей зеленью. Перед подачей уберите салат в холодильник на 30–40 минут.

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить этот салат в начале лета, когда редис самый сочный и ароматный. За счет свежих овощей он получается легким, а крабовые палочки и сыр делают его достаточно сытным. Если подать салат в прозрачных бокалах или креманках, он выглядит намного эффектнее обычной салатницы.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат с клубникой, который не стыдно подать и под шашлык
Общество
Салат с клубникой, который не стыдно подать и под шашлык
Заправляю редис чесночным маслом — обалденная закуска: улетает под шашлык быстрее мяса
Общество
Заправляю редис чесночным маслом — обалденная закуска: улетает под шашлык быстрее мяса
Никакого риса и капусты: крабовый салат «Застольный» теперь готовлю на любую гулянку — гениальное сочетание простых ингредиентов
Общество
Никакого риса и капусты: крабовый салат «Застольный» теперь готовлю на любую гулянку — гениальное сочетание простых ингредиентов
Беру 2 яйца, муку, и через 20 минут на столе гора хвороста к чаю — старый бюджетный рецепт выпечки, который всегда выручит
Общество
Беру 2 яйца, муку, и через 20 минут на столе гора хвороста к чаю — старый бюджетный рецепт выпечки, который всегда выручит
Этот сырный пирог с творогом исчезает со стола быстрее, чем я успеваю налить чай
Общество
Этот сырный пирог с творогом исчезает со стола быстрее, чем я успеваю налить чай
салаты
редис
огурец
яйца
сыр
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, что делать при солнечном ожоге
Педофил в прямом эфире: мужчина нашел себе жертву для общения в «рулетке»
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие
«Акт вандализма и варварства»: Захарова об ударе ВСУ по Севастополю
Стало известно, как сейчас живет ученый Перельман
«Трамп не фартовый»: экс-нардеп о роли США в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.