Порционный салат «Летний» с редисом и крабовыми палочками: нежный, бюджетный, но очень вкусный

Порционный салат «Летний» с редисом и крабовыми палочками: нежный, бюджетный, но очень вкусный

Когда появляются первые хрустящие редиски, сразу хочется готовить легкие и свежие салаты. Этот вариант получается очень нежным благодаря слоям из яиц, сыра и крабовых палочек, а редис добавляет приятную свежесть и легкую пикантность. Такой салат красиво смотрится в порционных креманках и отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Готовится он из самых доступных продуктов, но на вкус получается намного интереснее привычных салатов на каждый день. А благодаря порционной подаче выглядит особенно аппетитно.

Для приготовления вам понадобится: редис — 150 г, свежий огурец — 1 шт., яйца вареные — 4 шт., крабовые палочки — 200 г, твердый сыр — 120 г, зеленый лук — пучок, майонез — 100 г, соль — по вкусу, зелень для украшения.

Лук нарежьте как можно мельче. Огурец и редис натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость.

Крабовые палочки, яйца и сыр также натрите отдельно друг от друга. В креманки или порционные салатники выложите слоями: лук, немного майонеза, огурец, майонез, редис, майонез, крабовые палочки, майонез, яйца, майонез. Затем повторите слои еще раз, если позволяет посуда. Верх украсьте тертым сыром и свежей зеленью. Перед подачей уберите салат в холодильник на 30–40 минут.

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить этот салат в начале лета, когда редис самый сочный и ароматный. За счет свежих овощей он получается легким, а крабовые палочки и сыр делают его достаточно сытным. Если подать салат в прозрачных бокалах или креманках, он выглядит намного эффектнее обычной салатницы.