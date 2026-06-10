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10 июня 2026 в 14:05

Пирожки не жарю: делаю улитки за 20 минут — пеку в духовке без тонны масла, семья обожает эту румяную выпечку

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то сытного к ужину, но нет желания возиться с десятком пирожков и сковородой масла, готовлю мясные улитки. Тонкое тесто, сочная начинка из мяса и лука, румяная корочка сверху — получается что-то среднее между лепешкой, пирогом и самсой. А главное, вся семья собирается на кухне еще до того, как противень успевает остыть.

Такие улитки хороши и в горячем, и в холодном виде. Их удобно брать с собой на работу, дачу или пикник, а готовятся они намного проще привычных пирожков.

Для приготовления вам понадобится: вода — 250 мл, молоко — 250 мл, соль — 1 ч. л., мука — 800 г, разрыхлитель — 1 ч. л., репчатый лук — 3 шт., мясо или фарш — 400 г, сливочное масло — 150 г, желток — 1 шт., молоко для смазывания — 1 ст. л., черный перец — по вкусу.

В миске смешайте воду, молоко и соль. Постепенно добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на четыре части, сформируйте шарики и оставьте отдохнуть под пленкой на 15 минут.

Для начинки мелко нарежьте лук, соедините с рубленым мясом или фаршем, добавьте соль и перец. Каждый шарик теста раскатайте в тонкий пласт и смажьте растопленным сливочным маслом. Равномерно распределите начинку, сверните в плотный рулет, а затем закрутите его улиткой. Слегка прижмите сверху ладонью. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Мороз любит готовить такие улитки вместо пирожков, результат получается ничуть не хуже. Самая вкусная часть — хрустящие края с маслом и сочная мясная начинка, пропитанная ароматом лука.

Проверено редакцией
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