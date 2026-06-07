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07 июня 2026 в 20:15

Вкусно и горячим, и холодным на бутерброд: рулетики из окорочков — закуска и альтернатива колбасе

Фото: D-NEWS.ru
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Это отличный рецепт для тех, кто устал от обычных куриных отбивных и запеченных окорочков. Готовится он довольно просто, а выглядит так, будто над блюдом пришлось колдовать полдня. Особенно удобно, что такие рулетики можно и подать на ужин, и на следующий день использовать для бутербродов.

После запекания курица остается сочной и ароматной, сыр внутри приятно тянется, а маринованный огурец добавляет легкую пикантность. В горячем виде это полноценное мясное блюдо, а в холодном — отличная альтернатива магазинной колбасе.

Ингредиенты: окорочка куриные — 1 кг, сыр твердый — 150 г, огурцы маринованные — 150 г, сметана — 80 г, чеснок — 15 г, паприка — 5 г, соль — 5 г, черный перец — 2 г.

Окорочка промойте, сделайте надрез вдоль и аккуратно удалите кости. Мясо накройте пленкой и слегка отбейте.

Смешайте сметану, измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Получившимся соусом смажьте курицу и оставьте мариноваться примерно на час. Сыр нарежьте брусочками, маринованные огурцы — длинными полосками.

На каждый пласт курицы выложите начинку, сверните плотным рулетом и уложите в форму для запекания швом вниз. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
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курица
рулетики
сыр
огурцы
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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