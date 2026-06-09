Пакетик дрожжей, мука, вода — простое тесто для пиццы, получается тонкое как в пиццерии

Пакетик дрожжей, мука, вода — простое тесто для пиццы, получается тонкое как в пиццерии

Долгое время искала рецепт теста, которое получится тонким, хрустящим по краям и не превратится в толстый пирог. Этот вариант оказался именно таким. Всего несколько простых продуктов, немного времени на подъем теста — и основа для пиццы получается не хуже, чем в любимой пиццерии.

Тесто легко раскатывается, хорошо держит начинку и после выпечки остается нежным внутри. Из одной порции получается сразу три домашние пиццы.

Для приготовления вам понадобится: сухие дрожжи — 10 г, сахар — 15 г, теплая вода — 250 мл, соль — 1 г, оливковое масло — 15 мл, мука — 350 г, томатная паста — 50 г, моцарелла — 150 г, твердый сыр — 120 г.

В муку добавьте сахар, соль, оливковое масло, теплую воду и дрожжи. Замесите мягкое тесто и вымешивайте около 5 минут.

Накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Подошедшее тесто разделите на три части и раскатайте в тонкие круги. Смажьте основу томатным соусом, посыпьте моцареллой и твердым сыром или добавьте любимую начинку.

Выпекайте при температуре 190–200 градусов около 15–20 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовит это тесто уже не первый год. Больше всего нравится, что оно всегда получается удачным и не требует дорогих продуктов. Если раскатать основу максимально тонко, после выпечки она действительно напоминает пиццу из хорошей пиццерии.