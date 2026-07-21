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21 июля 2026 в 07:01

Когда кабачков море, а есть уже некуда, спасает кабачковая пицца с помидорами и грибами. Проще некуда: натер, отжал, испек

Фото: D-NEWS.ru
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Кабачки, яйцо, мука и соль — это все тесто для моей любимой пиццы. Натираю, отжимаю, выпекаю 15 минут, потом посыпаю чесноком, зеленью и половиной сыра. Сверху выкладываю ломтики помидоров, грибов и лука — и снова в духовку на 10 минут до золотистой сырной шапки.

Ингредиенты

Кабачки — 550 г, яйцо, мука — 2 ст. л., соль — 3/4 ч. л., твердый сыр — 130 г, помидоры — 140 г, шампиньоны — 70 г, 1/2 луковицы, чеснок — 2 зубчика, базилик или петрушка — небольшой пучок, растительное масло — 1 ст. л., прованские травы — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала натираю кабачки на крупной терке, солю и оставляю на 10 минут, чтобы пустили сок. Самое важное — очень хорошо отжать их руками, иначе основа размокнет. Затем добавляю яйцо, муку и оставшуюся соль, перемешиваю и выкладываю на застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом противень. Запекаю основу 15–18 минут при 200 градусах до легкой золотистости, затем посыпаю измельченным чесноком, свежей зеленью и половиной тертого сыра. Сверху раскладываю тонкие ломтики помидоров, шампиньонов и лука, посыпаю оставшимся сыром и прованскими травами. Возвращаю пиццу в духовку еще на 10 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится — подаю горячей, нарезав на кусочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Честно, сначала скептически отнесся к идее пиццы из кабачков — думал, будет водянистая каша. Но основа получилась упругой и очень сочной, а сыр тянулся, как в классической пицце. Меня удивило, что тесто держит форму и не разваливается. Советую не жалеть чеснока и дать основе слегка остыть перед нарезкой — так куски будут аккуратнее.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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