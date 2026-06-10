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10 июня 2026 в 15:45

Подросток поставил ребенка на колени в лифте

Юноша поставил на колени ребенка в лифте в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Балашихе 17-летний молодой человек заставил ребенка встать на колени в лифте, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, подростку не понравилось поведение двух ребят в возрасте 8 и 11 лет.

Канал сообщил, что юноша сначала начал хамить детям, обзываться и угрожать. После 17-летний молодой человек поставил одного из мальчиков на колени и удалился. По информации Mash, хулигана ищут.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело по факту похищения 10-летней девочки, пропавшей и позже найденной живой в Нижневартовске. Обвинение было предъявлено 47-летнему местному жителю.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали москвича, который несколько лет выдавал себя в интернете за 14-летнюю девочку и знакомился с несовершеннолетними мальчиками. По предварительным данным, извращенец создавал фейковые аккаунты в Telegram, VK и различных сервисах знакомств для поиска потенциальных жертв.

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