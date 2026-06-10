Не включайте духовку: 3 легких рецепта для ужина в жару. Легко и полезно!

Не включайте духовку: 3 легких рецепта для ужина в жару

Не включайте духовку: 3 легких рецепта для ужина в жару. Легко и полезно!

В жару не хочется ни стоять у плиты, ни перегружать организм тяжелой пищей. Но это не значит, что остается кусочничать и есть что попало. Приводим 3 рецепта для легкого ужина в жару: от овощного салата с йогуртовой заправкой до рыбного тако. Питайтесь сбалансированно без лишних усилий и долгой готовки!

Овощной салат с курицей и йогуртовой заправкой

Это блюдо подходит для всех, кто ищет, что приготовить на ужин в жару быстро и без лишних жиров. Курица дает белок для сытости, а свежие овощи — воду и клетчатку.

Ингредиенты:

филе куриной грудки (отварное) — 150 г;

огурец свежий — 120 г;

помидоры черри — 100 г;

болгарский перец — 80 г;

листья салата (айсберг или романо) — 50 г;

йогурт натуральный 2% — 60 г;

горчица в зернах — 5 г;

лимонный сок — 10 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Курицу, предварительно отваренную, нарежьте кубиками 2 см. Огурец, перец и помидоры нарежьте произвольно, но не слишком мелко. Листья салата порвите руками. Смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок и специи — это заправка. Соедините нарезанные ингредиенты в миске, заправьте перед подачей.

Калорийность на 100 г: 78 ккал.

Пара полезных свойств:

высокое содержание белка (около 12 г на 100 г) помогает сохранять мышечную массу без перегрева организма;

йогуртовая заправка содержит пробиотики, улучшающие пищеварение в условиях обезвоживания.

Овощной салат с курицей и йогуртовой заправкой: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Гаспачо из арбуза и томатов

Холодный суп — король летнего стола. Этот вариант — один из лучших рецептов для легкого ужина в жару, потому что он готовится в блендере за 3 минуты.

Ингредиенты:

арбуз (мякоть без косточек) — 300 г;

помидоры спелые — 200 г;

огурец очищенный — 100 г;

болгарский перец (красный) — 50 г;

чеснок — 3 г (1 небольшой зубчик);

оливковое масло — 10 г;

яблочный уксус — 5 г;

соль — 2 г;

вода холодная — 50 г (по необходимости);

базилик свежий — 5 г для подачи.

Приготовление:

Все твердые ингредиенты нарежьте кусками по 3–4 см. Сложите в блендер, добавьте масло, уксус и соль. Измельчите до однородной консистенции. Если суп слишком густой, долейте ледяную воду. Подавайте сразу с листиком базилика. Можно добавить кубики льда в тарелку.

Калорийность на 100 г: 44 ккал.

Пара полезных свойств:

арбуз содержит ликопин и цитруллин, которые улучшают тонус сосудов в жару;

суп восполняет потерю жидкости в организме, не приводя к отекам.

Гаспачо из арбуза и томатов: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рыбные тако с гуакамоле и лаймом

Рыба и авокадо дают полезные омега-3, а кукурузные лепешки не перегружают желудок. Это третий вариант вкусного ужина в жару, который точно не оставит вас голодными.

Ингредиенты (на 3 небольшие лепешки):

филе белой рыбы (треска, пикша или тилапия) — 150 г;

лепешки тортилья из кукурузной муки — 3 шт. (по 40 г);

авокадо — 100 г (половинка среднего);

лайм — 20 г (сок);

кинза свежая — 5 г;

лук красный — 20 г;

помидор — 50 г;

соль, перец чили хлопьями (по желанию) — по вкусу.

Приготовление:

Рыбу отварите на пару или в микроволновке с ложкой воды (2–3 минуты до готовности). Разомните вилкой. Авокадо пюрируйте (также вилкой) с соком лайма, солью и мелко рубленной кинзой — получится гуакамоле. На лепешку выложите слой гуакамоле, затем рыбу, мелко нарезанный лук и помидор без семян. Посыпьте чили (по желанию). Оставьте развернутым, как открытое тако, или сложите пополам.

Рыбные тако с гуакамоле и лаймом: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 г (вместе с лепешкой): 172 ккал.

Пара полезных свойств:

рыба дает легкоусвояемый белок и витамин D;

авокадо и лайм поддерживают электролитный баланс благодаря калию и витамину С.

Все три блюда объединяет одно: они не требуют стоять у горячей плиты. А значит, вы сохраните и прохладу на кухне, и хорошее настроение.

Ранее мы поделились 3 рецептами быстрого ужина.