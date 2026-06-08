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08 июня 2026 в 10:10

Никакого борща! Вместо него 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью

Никакого борща! Вместо него — 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью Никакого борща! Вместо него — 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда столбик термометра подбирается к отметке +30 и включать плиту совсем не хочется, на помощь приходят холодные супы. Это не просто еда, а настоящий спасательный круг: они сытные, мгновенно охлаждают и заряжают витаминами. В нашей подборке представлены 3 рецепта холодного супа с зеленью: от привычной большинству русской классики до экзотической азербайджанской довги.

Русский холодный суп с зеленью и яйцом

Холодные щи — классика летнего меню. Этот рецепт супа с зеленью и яйцом знаком каждому с детства. Готовится он на основе щавеля, который дает приятную кислинку, а также используется шпинат — для мягкости. Никакой тяжести, только легкость и сытость.

Ингредиенты (на 1,5 л воды):

  • щавель — 200 г;

  • шпинат — 150 г;

  • яйца куриные (вареные) — 3 шт. (2 в суп + 1 для подачи);

  • картофель — 2 шт. (200 г);

  • огурец свежий — 1 шт. (150 г);

  • лук зеленый — 30 г;

  • укроп — 20 г;

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • сметана (15%) — для подачи.

Приготовление:

  1. Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Воду не сливаем — это основа бульона.

  2. Щавель и шпинат тщательно моем и нарезаем полосками. Отправляем в кастрюлю с горячим картофельным отваром, выключаем огонь и оставляем остывать. От жара зелень дойдет до готовности, сохранив яркий цвет.

  3. В остывший до теплого состояния бульон добавляем мелко нарезанные ингредиенты: 2 вареных яйца, свежий огурец, зеленый лук и укроп.

  4. Убираем в холодильник минимум на 2 часа.

  5. Подаем с половинкой вареного яйца, ложкой сметаны и щепоткой свежемолотого перца.

Калорийность (на 100 г): ~38 ккал.

Русский холодный суп с зеленью и яйцом Русский холодный суп с зеленью и яйцом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные свойства:

  • щавель стимулирует выработку желудочного сока, улучшая аппетит;

  • шпинат богат железом и йодом, поддерживая работу щитовидной железы.

Азербайджанский холодный суп довга с зеленью

Если вы любите кисломолочные напитки, азербайджанский холодный суп довга с зеленью станет вашим фаворитом. Это невероятно нежный, шелковистый суп на мацони (или кефире) с рисом и горой пряных трав. Идеальный баланс пользы и вкуса.

Ингредиенты (на 1 л кисломолочной основы):

  • кефир 3,2% (или мацони) — 1 л;

  • рис круглый — 60 г;

  • яйцо куриное — 1 шт.;

  • мука пшеничная — 30 г (1 ст. ложка с горкой);

  • нут (турецкий горох) — 50 г (замочить на ночь);

  • зелень (ассорти) — по 15 г кинзы, укропа, мяты, шпината (общий вес около 80 г);

  • соль — 10 г (добавлять только в конце).

Приготовление:

  1. Отвариваем заранее замоченный нут до мягкости (около 40 минут).

  2. В кастрюле смешиваем яйцо, муку и немного кефира до однородности без комков. Постепенно вливаем весь кефир, добавляем промытый рис и воду. Тщательно перемешиваем. Важное правило: смесь должна быть однородной.

  3. Ставим на средний огонь. Помешивать непрерывно! Как только довга начнет закипать, убавляем огонь до минимума.

  4. Когда рис почти готов (через 15–20 минут), добавляем мелко рубленную зелень и отварной нут. Варим еще 3–4 минуты, не переставая мешать.

  5. Снимаем с огня. Солить готовую довгу можно только после полного остывания, иначе кисломолочная основа свернется.

  6. Подавать ледяной, разлив по стаканам или глубоким пиалам.

Калорийность (на 100 г): 65 ккал.

Полезные свойства:

  • сочетание пробиотиков (кефир) и пребиотиков (нут) создает идеальную среду для микрофлоры кишечника;

  • блюдо богато легкоусвояемым белком и кальцием.

Летний суп с яйцом и зеленью — окрошка на кефире

Кефирная окрошка по-домашнему — идеальный вариант для тех, у кого нет времени и сил стоять у плиты. Этот летний суп с яйцом и зеленью готовится всего за 10 минут! Минимум калорий, максимум свежести. Секрет вкуса — в пряном тане и большом количестве редиса.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • кефир 1% — 500 мл;

  • тан (или минералка с газом) — 200 мл;

  • яйцо куриное вареное — 2 шт.;

  • редис — 5–6 шт. (100 г);

  • огурец свежий — 1 шт. (120 г);

  • зелень (укроп + петрушка + кинза) — по 10 г каждой (общий вес 30 г);

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль и лимонный сок — по вкусу.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешиваем кефир и тан (или минералку). Жидкость должна быть ледяной.

  2. Яйца, огурцы и редис нарезаем мелкими кубиками.

  3. Всю зелень (укроп, петрушку, кинзу) и чеснок максимально мелко рубим. Чтобы вкус стал ярче, часть зелени можно перетереть с щепоткой соли в ступке.

  4. Смешиваем все нарезанные ингредиенты с кефирной основой.

  5. Добавляем соль и буквально несколько капель лимонного сока. Подавать сразу же, пока пузырьки газа из тана делают текстуру игристой.

Летний суп с яйцом и зеленью — окрошка на кефире Летний суп с яйцом и зеленью — окрошка на кефире Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность (на 100 г): 42 ккал.

Полезные свойства:

  • редис выводит токсины и улучшает обмен веществ;

  • кинза обладает антибактериальными свойствами и помогает при вздутии живота.

Ранее мы поделились 3 рецептами щавелевого супа.

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Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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