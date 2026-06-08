Никакого борща! Вместо него 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью

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Никакого борща! Вместо него — 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью

Никакого борща! Вместо него 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью

Когда столбик термометра подбирается к отметке +30 и включать плиту совсем не хочется, на помощь приходят холодные супы. Это не просто еда, а настоящий спасательный круг: они сытные, мгновенно охлаждают и заряжают витаминами. В нашей подборке представлены 3 рецепта холодного супа с зеленью: от привычной большинству русской классики до экзотической азербайджанской довги.

Русский холодный суп с зеленью и яйцом

Холодные щи — классика летнего меню. Этот рецепт супа с зеленью и яйцом знаком каждому с детства. Готовится он на основе щавеля, который дает приятную кислинку, а также используется шпинат — для мягкости. Никакой тяжести, только легкость и сытость.

Ингредиенты (на 1,5 л воды):

щавель — 200 г;

шпинат — 150 г;

яйца куриные (вареные) — 3 шт. (2 в суп + 1 для подачи);

картофель — 2 шт. (200 г);

огурец свежий — 1 шт. (150 г);

лук зеленый — 30 г;

укроп — 20 г;

соль и черный перец — по вкусу;

сметана (15%) — для подачи.

Приготовление:

Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Воду не сливаем — это основа бульона. Щавель и шпинат тщательно моем и нарезаем полосками. Отправляем в кастрюлю с горячим картофельным отваром, выключаем огонь и оставляем остывать. От жара зелень дойдет до готовности, сохранив яркий цвет. В остывший до теплого состояния бульон добавляем мелко нарезанные ингредиенты: 2 вареных яйца, свежий огурец, зеленый лук и укроп. Убираем в холодильник минимум на 2 часа. Подаем с половинкой вареного яйца, ложкой сметаны и щепоткой свежемолотого перца.

Калорийность (на 100 г): ~38 ккал.

Русский холодный суп с зеленью и яйцом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезные свойства:

щавель стимулирует выработку желудочного сока, улучшая аппетит;

шпинат богат железом и йодом, поддерживая работу щитовидной железы.

Азербайджанский холодный суп довга с зеленью

Если вы любите кисломолочные напитки, азербайджанский холодный суп довга с зеленью станет вашим фаворитом. Это невероятно нежный, шелковистый суп на мацони (или кефире) с рисом и горой пряных трав. Идеальный баланс пользы и вкуса.

Ингредиенты (на 1 л кисломолочной основы):

кефир 3,2% (или мацони) — 1 л;

рис круглый — 60 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука пшеничная — 30 г (1 ст. ложка с горкой);

нут (турецкий горох) — 50 г (замочить на ночь);

зелень (ассорти) — по 15 г кинзы, укропа, мяты, шпината (общий вес около 80 г);

соль — 10 г (добавлять только в конце).

Приготовление:

Отвариваем заранее замоченный нут до мягкости (около 40 минут). В кастрюле смешиваем яйцо, муку и немного кефира до однородности без комков. Постепенно вливаем весь кефир, добавляем промытый рис и воду. Тщательно перемешиваем. Важное правило: смесь должна быть однородной. Ставим на средний огонь. Помешивать непрерывно! Как только довга начнет закипать, убавляем огонь до минимума. Когда рис почти готов (через 15–20 минут), добавляем мелко рубленную зелень и отварной нут. Варим еще 3–4 минуты, не переставая мешать. Снимаем с огня. Солить готовую довгу можно только после полного остывания, иначе кисломолочная основа свернется. Подавать ледяной, разлив по стаканам или глубоким пиалам.

Калорийность (на 100 г): 65 ккал.

Полезные свойства:

сочетание пробиотиков (кефир) и пребиотиков (нут) создает идеальную среду для микрофлоры кишечника;

блюдо богато легкоусвояемым белком и кальцием.

Летний суп с яйцом и зеленью — окрошка на кефире

Кефирная окрошка по-домашнему — идеальный вариант для тех, у кого нет времени и сил стоять у плиты. Этот летний суп с яйцом и зеленью готовится всего за 10 минут! Минимум калорий, максимум свежести. Секрет вкуса — в пряном тане и большом количестве редиса.

Ингредиенты (на 2 порции):

кефир 1% — 500 мл;

тан (или минералка с газом) — 200 мл;

яйцо куриное вареное — 2 шт.;

редис — 5–6 шт. (100 г);

огурец свежий — 1 шт. (120 г);

зелень (укроп + петрушка + кинза) — по 10 г каждой (общий вес 30 г);

чеснок — 1 зубчик;

соль и лимонный сок — по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске смешиваем кефир и тан (или минералку). Жидкость должна быть ледяной. Яйца, огурцы и редис нарезаем мелкими кубиками. Всю зелень (укроп, петрушку, кинзу) и чеснок максимально мелко рубим. Чтобы вкус стал ярче, часть зелени можно перетереть с щепоткой соли в ступке. Смешиваем все нарезанные ингредиенты с кефирной основой. Добавляем соль и буквально несколько капель лимонного сока. Подавать сразу же, пока пузырьки газа из тана делают текстуру игристой.

Летний суп с яйцом и зеленью — окрошка на кефире Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность (на 100 г): 42 ккал.

Полезные свойства:

редис выводит токсины и улучшает обмен веществ;

кинза обладает антибактериальными свойствами и помогает при вздутии живота.

Ранее мы поделились 3 рецептами щавелевого супа.