Никакого борща! Вместо него 3 рецепта суперсвежих холодных супов с зеленью

Когда столбик термометра подбирается к отметке +30 и включать плиту совсем не хочется, на помощь приходят холодные супы. Это не просто еда, а настоящий спасательный круг: они сытные, мгновенно охлаждают и заряжают витаминами. В нашей подборке представлены 3 рецепта холодного супа с зеленью: от привычной большинству русской классики до экзотической азербайджанской довги.
Русский холодный суп с зеленью и яйцом
Холодные щи — классика летнего меню. Этот рецепт супа с зеленью и яйцом знаком каждому с детства. Готовится он на основе щавеля, который дает приятную кислинку, а также используется шпинат — для мягкости. Никакой тяжести, только легкость и сытость.
Ингредиенты (на 1,5 л воды):
щавель — 200 г;
шпинат — 150 г;
яйца куриные (вареные) — 3 шт. (2 в суп + 1 для подачи);
картофель — 2 шт. (200 г);
огурец свежий — 1 шт. (150 г);
лук зеленый — 30 г;
укроп — 20 г;
соль и черный перец — по вкусу;
сметана (15%) — для подачи.
Приготовление:
Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. Воду не сливаем — это основа бульона.
Щавель и шпинат тщательно моем и нарезаем полосками. Отправляем в кастрюлю с горячим картофельным отваром, выключаем огонь и оставляем остывать. От жара зелень дойдет до готовности, сохранив яркий цвет.
В остывший до теплого состояния бульон добавляем мелко нарезанные ингредиенты: 2 вареных яйца, свежий огурец, зеленый лук и укроп.
Убираем в холодильник минимум на 2 часа.
Подаем с половинкой вареного яйца, ложкой сметаны и щепоткой свежемолотого перца.
Калорийность (на 100 г): ~38 ккал.
Полезные свойства:
щавель стимулирует выработку желудочного сока, улучшая аппетит;
шпинат богат железом и йодом, поддерживая работу щитовидной железы.
Азербайджанский холодный суп довга с зеленью
Если вы любите кисломолочные напитки, азербайджанский холодный суп довга с зеленью станет вашим фаворитом. Это невероятно нежный, шелковистый суп на мацони (или кефире) с рисом и горой пряных трав. Идеальный баланс пользы и вкуса.
Ингредиенты (на 1 л кисломолочной основы):
кефир 3,2% (или мацони) — 1 л;
рис круглый — 60 г;
яйцо куриное — 1 шт.;
мука пшеничная — 30 г (1 ст. ложка с горкой);
нут (турецкий горох) — 50 г (замочить на ночь);
зелень (ассорти) — по 15 г кинзы, укропа, мяты, шпината (общий вес около 80 г);
соль — 10 г (добавлять только в конце).
Приготовление:
Отвариваем заранее замоченный нут до мягкости (около 40 минут).
В кастрюле смешиваем яйцо, муку и немного кефира до однородности без комков. Постепенно вливаем весь кефир, добавляем промытый рис и воду. Тщательно перемешиваем. Важное правило: смесь должна быть однородной.
Ставим на средний огонь. Помешивать непрерывно! Как только довга начнет закипать, убавляем огонь до минимума.
Когда рис почти готов (через 15–20 минут), добавляем мелко рубленную зелень и отварной нут. Варим еще 3–4 минуты, не переставая мешать.
Снимаем с огня. Солить готовую довгу можно только после полного остывания, иначе кисломолочная основа свернется.
Подавать ледяной, разлив по стаканам или глубоким пиалам.
Калорийность (на 100 г): 65 ккал.
Полезные свойства:
сочетание пробиотиков (кефир) и пребиотиков (нут) создает идеальную среду для микрофлоры кишечника;
блюдо богато легкоусвояемым белком и кальцием.
Летний суп с яйцом и зеленью — окрошка на кефире
Кефирная окрошка по-домашнему — идеальный вариант для тех, у кого нет времени и сил стоять у плиты. Этот летний суп с яйцом и зеленью готовится всего за 10 минут! Минимум калорий, максимум свежести. Секрет вкуса — в пряном тане и большом количестве редиса.
Ингредиенты (на 2 порции):
кефир 1% — 500 мл;
тан (или минералка с газом) — 200 мл;
яйцо куриное вареное — 2 шт.;
редис — 5–6 шт. (100 г);
огурец свежий — 1 шт. (120 г);
зелень (укроп + петрушка + кинза) — по 10 г каждой (общий вес 30 г);
чеснок — 1 зубчик;
соль и лимонный сок — по вкусу.
Приготовление:
В глубокой миске смешиваем кефир и тан (или минералку). Жидкость должна быть ледяной.
Яйца, огурцы и редис нарезаем мелкими кубиками.
Всю зелень (укроп, петрушку, кинзу) и чеснок максимально мелко рубим. Чтобы вкус стал ярче, часть зелени можно перетереть с щепоткой соли в ступке.
Смешиваем все нарезанные ингредиенты с кефирной основой.
Добавляем соль и буквально несколько капель лимонного сока. Подавать сразу же, пока пузырьки газа из тана делают текстуру игристой.
Калорийность (на 100 г): 42 ккал.
Полезные свойства:
редис выводит токсины и улучшает обмен веществ;
кинза обладает антибактериальными свойствами и помогает при вздутии живота.
Ранее мы поделились 3 рецептами щавелевого супа.