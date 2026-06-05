Забудьте про скучный сельдерей в супе — вот как я влюбился в ремулад

Забудьте про скучный сельдерей в супе — вот как я влюбился в ремулад

Думаете, сельдерей только для супов? Попробуйте его с острым соусом, яйцом и каперсами — и вы передумаете.

Ингредиенты

Корень сельдерея — 300 г, яйцо куриное — 1 шт., майонез — 3 ст. л., дижонская горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, каперсы — 1 ст. л., петрушка — 3 веточки, эстрагон — 2 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю яйцо вкрутую — 7 минут, если мелкое, 9 минут для крупного. Тем временем чищу корень сельдерея, режу ломтиками по 5 мм и бланширую в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты.

Остывшее яйцо делю: белок рублю, желток растираю с майонезом, добавляю горчицу, лимонный сок, чеснок через пресс и мелко нарезанные каперсы.

Петрушку и эстрагон тоже рублю, смешиваю с майонезной массой — соус готов. Остывший сельдерей режу соломкой, заправляю соусом, перемешиваю. Посыпаю микрозеленью и подаю — хруст и пикантность в одной тарелке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Раньше корень сельдерея у меня вял в холодильнике, но этот рецепт все изменил. Натер его, смешал с майонезом и горчицей, добавил вареное яйцо и каперсы — получился нежный, но хрустящий салат. Лимонный сок не дал сельдерею потемнеть, а чеснок добавил пикантности. Хранится в холодильнике сутки и становится только вкуснее — идеально для быстрого ужина.