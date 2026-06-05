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05 июня 2026 в 11:00

Беру пачку творога и перья зеленого лука — готовим намазку на хлеб: вкусный рецепт на завтрак и перекус

Фото: D-NEWS.ru
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Беру зерненый творог, редис и зеленый лук — и готовлю полезную намазку на завтрак за 5 минут. Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная, с хрустящими вкраплениями редиса и луковой свежестью — идеальные бутерброды для детей и взрослых, сытные и богатые белком.

Для приготовления вам понадобится: 130 г зерненого творога в сливках (5% жирности), 2 штуки редиса, 3 пера зеленого лука, половинка маленькой ложки сванской соли (можно заменить обычной солью и любимыми специями). Творог заранее откиньте на сито, чтобы убрать лишние сливки, затем переложите в глубокую миску. Редис нарежьте очень мелкими кубиками, зеленый лук тонко измельчите ножом. Добавьте овощи к творогу. Всыпьте сванскую соль (или обычную соль со специями) и хорошо перемешайте массу до однородности.

Подавайте намазку на поджаренном хлебе, тостах или крекерах. Такой завтрак получается невероятно вкусным, сытным и полезным — дети съедают бутерброды за несколько минут.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту белковую намазку с редисом и луком. Даже те, кто не любит творог, уплетали бутерброды за обе щеки. Кстати, вместо сванской соли можно взять сушеный чеснок и паприку — получится пикантнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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