3 способа вырастить чайный гриб дома: легкая инструкция для новичков

Чайный гриб снова стал популярным — и не только из-за моды на домашние ферментированные напитки. Освежающий вкус, легкая кислинка и простота приготовления делают его любимцем многих. Вырастить чайный гриб дома очень легко! Поделились тремя способа, как завести себе живую «медузу» и забыть про магазинные лимонады.

Что нужно знать перед тем, как начать?

Чайный гриб (научное название — медузомицет) не требует сложного оборудования. Все, что нужно: стеклянная банка на 2–3 литра, марля, резинка, вода, чай и сахар. И никакого пластика или металла — они вредят культуре. Банку перед использованием лучше простерилизовать или хотя бы тщательно вымыть содой.

Гриб не растет за пару дней. На формирование пленки уходит от двух недель до двух месяцев, а на взрослую «медузу» — до полугода. Температура в помещении должна быть 20–28 °C. Холоднее — процесс остановится, теплее — могут завестись ненужные бактерии. И никаких прямых солнечных лучей: гриб любит темноту и покой.

Как вырастить чайный гриб с нуля: самый простой способ

Первым делом заварите крепкий чай: примерно 2 ч. л. заварки на 1 л воды. Полностью растворите сахар и дождитесь, пока жидкость остынет до комнатной температуры.

Перелейте сладкий чай в чистую банку. Добавьте яблочный уксус или немного готовой комбучи, если она есть у кого-то из ваших знакомых, — кислая среда защитит будущий гриб от плесени. Накройте банку марлей и закрепите резинкой. Уберите в теплое место без прямого солнца. Оптимальная температура — около 24–27 °C.

Через несколько дней на поверхности начнет появляться тонкая полупрозрачная пленка. Постепенно она станет плотнее — это и есть будущий чайный гриб.

Способ № 2: из магазинной комбучи — быстро и просто

Купите в магазине живую, непастеризованную комбучу — в ней уже есть все нужные бактерии и дрожжи. Можно найти ее и на маркетплейсах.

Нам понадобится: заварка (5–6 ложек чая или 3 пакетика), 100 г сахара плюс еще 5–7 ложек, литр воды, 100–150 мл магазинной комбучи, банка и марля.

Завариваем чай, растворяем сахар. Даем остыть — горячий чай убьет живую культуру. Вливаем магазинную комбучу. Накрываем марлей и ставим в теплое темное место на 1–2 недели. Через некоторое время на поверхности образуется тонкая пленка — это и есть ваш новый чайный гриб.

Совет: уже через 7–10 дней на поверхности начнет формироваться тонкая пленка — ваш будущий гриб. Когда она станет плотной, ее можно использовать для приготовления напитка.

Способ № 3: из яблочного уксуса — экзотический

Вариант для тех, у кого нет ни соседа с грибом, ни магазинной комбучи. Результат не гарантирован на 100%, но попробовать стоит.

Берем натуральный яблочный уксус. Бутылку с уксусом ставим в теплое темное место и ждем два месяца. За это время на дно должен выпасть осадок — это наша будущая «мама». Теперь готовим сладкий чай: 1 ложка сахара на стакан чая. Остужаем. Смешиваем чай с уксусом и осадком в стеклянной банке. Накрываем марлей — и снова в тепло, но уже на две недели. Если повезет, на поверхности появится тонкая пленка. Это и есть чайный гриб. Если нет — попробуйте другой способ.

Совет: если через две недели на поверхности появилась тонкая пленка — вы все сделали правильно. Если нет — попробуйте еще раз или выберите другой способ.

Что нельзя делать

Есть несколько распространенных ошибок:

не заливайте гриб горячим чаем;

не используйте чай с маслами и ароматизаторами;

не трогайте гриб грязными руками;

не храните банку под прямыми солнечными лучами;

не используйте металлические ложки.

Если появился резкий неприятный запах или пушистая плесень, напиток придется выбросить и начать заново.

Польза чайного гриба

Как ухаживать за чайным грибом

Гриб питается сладким чаем. Заварите не крепкий и не слабый черный или зеленый чай (2 ч. ложки заварки на литр), добавьте 50–100 г сахара на литр. Сахарозаменители не подходят — гриб их не перерабатывает.

Меняйте жидкость каждые 5–7 дней летом и реже зимой. Чайный гриб не должен плавать в старом растворе дольше двух недель — закиснет.

Раз в 1–2 недели промывайте гриб теплой кипяченой водой, аккуратно снимая нижние отмирающие слои. Банку мойте при каждой замене жидкости. Важно: мыло и агрессивные чистящие средства не использовать — достаточно соды и кипятка.

Если гриб потемнел, покрылся зеленым налетом или от него пахнет гнилью — выбрасывайте без сожаления. Здоровый гриб имеет ровную светло-бежевую или карамельную поверхность.

Как размножить чайный гриб

Когда гриб вырастет до толщины 7–8 см, он начнет расслаиваться естественным образом. Именно тогда можно отделить верхний молодой слой от нижнего старого. Сделайте это чистыми руками: аккуратно разделите пластины и переложите молодой слой в новую банку со свежим сладким чаем.

Когда комбуча готова

Готовый напиток должен быть слегка газированным, сладковато-кислым и освежающим. Его можно пить просто так или добавлять:

лимон;

ягоды;

мяту;

имбирь;

фруктовые соки.

Хранить готовую комбучу лучше в холодильнике.

Совет: для более насыщенного вкуса после основного брожения перелейте напиток в бутылки, добавьте немного фруктов или ягод и оставьте еще на 1–2 дня при комнатной температуре.

Кому нельзя комбучу и чем напиток из чайного гриба полезен

Настой чайного гриба содержит антиоксиданты, улучшает пищеварение и микрофлору, помогает при запорах и нормализует давление. Но есть и противопоказания. Не рекомендуется пить комбучу при язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, а также беременным, кормящим и детям. При диарее кофеин и танин в составе чая могут усилить проблему.

