Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 12:04

Токсиколог назвал серьезные последствия злоупотребления чайным грибом

Токсиколог Сиворонов: злоупотребление чайным грибом может привести к ожогу слизи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Злоупотребление чайным грибом может привести к химическому повреждению и ожогу слизистой, а также обострению гастрита и язвы, пишет VSE42.RU со ссылкой на токсиколога Константина Сиворонова. Кроме того, этот продукт может вызвать аллергические реакции.

Чайный гриб — это симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей, отметил Сиворонов. По его словам, в процессе ферментации сладкого чая получается кисло-сладкий газированный напиток, содержащий органические кислоты, витамины группы B и пробиотики. Его уровень pH составляет порядка двух с половиной, что сопоставимо с кислотностью желудочного сока и может быть опасно для здоровья.

В частности, напиток способен серьезно навредить пациентам с почечной недостаточностью. Специалист рекомендует употреблять его с осторожностью — не более 200–300 мл в день. Он также призвал полностью отказаться от чайного гриба беременным, диабетикам, людям с заболеваниями ЖКТ.

Ранее диетолог Роман Пристанский рассказал, что употребление крыжовника помогает в борьбе со стрессом. Людям, склонным к эмоциональному напряжению, лучше включать этот продукт в рацион на постоянной основе.

Здоровье
врачи
продукты
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так близко еще никогда»: Зюганов об обстановке в мире
В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома
Синоптик ответил, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды
Мадьяр озвучил дату вступления в должность премьер-министра Венгрии
ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.