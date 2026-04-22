Токсиколог назвал серьезные последствия злоупотребления чайным грибом

Злоупотребление чайным грибом может привести к химическому повреждению и ожогу слизистой, а также обострению гастрита и язвы, пишет VSE42.RU со ссылкой на токсиколога Константина Сиворонова. Кроме того, этот продукт может вызвать аллергические реакции.

Чайный гриб — это симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей, отметил Сиворонов. По его словам, в процессе ферментации сладкого чая получается кисло-сладкий газированный напиток, содержащий органические кислоты, витамины группы B и пробиотики. Его уровень pH составляет порядка двух с половиной, что сопоставимо с кислотностью желудочного сока и может быть опасно для здоровья.

В частности, напиток способен серьезно навредить пациентам с почечной недостаточностью. Специалист рекомендует употреблять его с осторожностью — не более 200–300 мл в день. Он также призвал полностью отказаться от чайного гриба беременным, диабетикам, людям с заболеваниями ЖКТ.

