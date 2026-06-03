Три куска хлеба, вода и сахар — через сутки квас как из бочки: летом лимонад не нужен!

Три куска хлеба, вода и сахар — через сутки квас как из бочки: летом лимонад не нужен!

Беру 3 куска бородинского хлеба, воду и сахар — и готовлю квас прямо в банке. Получается обалденная вкуснятина: темно-золотистый, с густой пеной, настоящий бочковой вкус — хлебный аромат, приятная кислинка и миллион пузырьков, которые бодрят лучше любого лимонада.

Для приготовления вам понадобится: 3 л воды, 3–4 куска ржаного или бородинского хлеба (около 150 г), 4–5 ст. ложек сахара, 10 г сухих дрожжей (или горсть изюма для дикого брожения). Хлеб нарежьте кубиками, подсушите в духовке до темной корочки (но не сожгите!). Залейте сухари 1 литром кипятка, оставьте на 2–3 часа. Процедите настой через марлю, добавьте оставшиеся 2 литра холодной кипяченой воды, сахар и дрожжи (или изюм). Перемешайте, перелейте в трехлитровую банку, накройте марлей. Оставьте при комнатной температуре на 12–24 часа (чем дольше, тем кислее). Когда появится пена и характерный запах — квас готов. Слейте через марлю, разлейте по бутылкам, уберите в холодильник на 3–4 часа для карбонизации. Подавайте с мятой или льдом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот квас из бородинского хлеба. Даже те, кто раньше покупал квас в магазине, теперь готовят только дома. Кстати, вместо дрожжей можно взять изюм — вкус будет чище, без дрожжевого привкуса. Находка, а не рецепт!