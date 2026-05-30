Домашний квас из сусла прощает любые ошибки — вот почему я обожаю его готовить

Хотите квас как в детстве, но без возни с хлебом? Спойлер: берем сусло и ждем 12 часов.

Ингредиенты

Сусло квасное — 4 ст. л., сахар — 1 стакан, дрожжи сухие — 5 г, вода бутилированная — 3 л, изюм темный — 1 горсть.

Как готовлю

Сначала грею стакан воды до 40 градусов, растворяю в нем сахар и даю смеси остыть пять минут. Самый важный момент — крошу туда дрожжи, мешаю до гладкости и вливаю сусло. В кастрюлю выливаю оставшуюся воду, добавляю эту сладкую закваску и немытую изюмину — дикие дрожжи с ее поверхности запустят брожение. Кастрюлю накрываю марлей и оставляю на 12–14 часов в тепле. Потом разливаю через марлю по банкам и прячу в холодильник еще на 4–6 часов — за это время он становится почти прозрачным и бодрым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда боялся, что домашний квас будет бродить неделями или прокиснет. А тут через 12 часов — готово! Цвет получился насыщенный, янтарный, а пузырьки так и щиплют язык. Главное открытие: даже если чуть переборщил с сахаром, квас все равно получается мягким и без горечи. Советую подавать с мятой и льдом — соседи попросят добавки.