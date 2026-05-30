Быстрый квас дома за 3 часа: без закваски, без хлопот — идеален для окрошки и для души

Хотите освежиться настоящим домашним квасом, но времени в обрез? Не беда! Всего за три часа вы сможете приготовить вкуснейший напиток, который отлично утолит жажду. Этот рецепт — настоящая находка для новичков. Он невероятно прост, а все необходимые продукты найдутся в ближайшем магазине. Секрет такого быстрого кваса — в цикории. Именно он придаст напитку легкую горчинку, которая придется по вкусу каждому.

Для приготовления вам понадобится: 2,8 л воды, 180 г сахара, 40 г изюма, 3 ст. ложки растворимого цикория, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 2 ч. ложки лимонного сока.

Изюм переберите, мыть его не нужно — на его поверхности уже есть все для брожения. Воду вскипятите и остудите до 40 °C. Перелейте в трехлитровую банку. Добавьте сахар, перемешайте до растворения. Всыпьте цикорий и сухие дрожжи. Влейте лимонный сок и снова перемешайте. Добавьте изюм. Плотно закройте банку крышкой. Оставьте в теплом месте на три часа. Процедите готовый квас через марлю, перелейте в чистую емкость и уберите в холодильник.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот быстрый квас на цикории. Удивило то, что через три часа напиток получился газированным и ароматным, с приятной хлебной ноткой. Квас отлично освежил и понравился всей семье. Кстати, вместо лимонного сока можно взять лимонную кислоту — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для быстрого освежения!

Проверено редакцией
Домашний квас из сусла прощает любые ошибки — вот почему я обожаю его готовить
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
