Крымские чебуреки с тысячей пузырьков из кипятка сводят с ума хрустом — один секрет и никакой возни

Крымские чебуреки «Тысяча пузырьков» — это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящее тесто и сочную начинку. Секрет тысячи пузырьков — в кипятке: заварное тесто при жарке покрывается идеальными хрустящими волдырями. Никакой возни — просто замесил, раскатал, обжарил и получил шедевр.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно хрустящее, пузырчатое тесто с золотистой корочкой и сочной, ароматной мясной начинкой, которая буквально брызжет соком. Чебуреки получаются такими, как в лучших крымских забегаловках, но дома и без сомнительного масла.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кипятка, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли; для начинки: 400 г фарша (свинина + говядина), 1 луковица, соль, перец, 100 мл воды или бульона.

Муку смешайте с солью. Влейте кипяток и масло, быстро замесите тесто. Накройте на 30 минут. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и водой. Тесто раскатайте тонко, вырежьте круги. Выложите фарш, защипните край. Жарьте в большом количестве масла с двух сторон до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти крымские чебуреки. Удивило то, что тесто получилось невероятно пузырчатым и хрустящим. Даже после остывания они остались хрустящими. Секрет с кипятком реально работает — чебуреки получились как в Крыму. Рецепт — настоящая находка для любителей чебуреков!