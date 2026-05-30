Крымские чебуреки с тысячей пузырьков из кипятка сводят с ума хрустом — один секрет и никакой возни

Фото: D-NEWS.ru
Крымские чебуреки «Тысяча пузырьков» — это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящее тесто и сочную начинку. Секрет тысячи пузырьков — в кипятке: заварное тесто при жарке покрывается идеальными хрустящими волдырями. Никакой возни — просто замесил, раскатал, обжарил и получил шедевр.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно хрустящее, пузырчатое тесто с золотистой корочкой и сочной, ароматной мясной начинкой, которая буквально брызжет соком. Чебуреки получаются такими, как в лучших крымских забегаловках, но дома и без сомнительного масла.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кипятка, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли; для начинки: 400 г фарша (свинина + говядина), 1 луковица, соль, перец, 100 мл воды или бульона.

Муку смешайте с солью. Влейте кипяток и масло, быстро замесите тесто. Накройте на 30 минут. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью, перцем и водой. Тесто раскатайте тонко, вырежьте круги. Выложите фарш, защипните край. Жарьте в большом количестве масла с двух сторон до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти крымские чебуреки. Удивило то, что тесто получилось невероятно пузырчатым и хрустящим. Даже после остывания они остались хрустящими. Секрет с кипятком реально работает — чебуреки получились как в Крыму. Рецепт — настоящая находка для любителей чебуреков!

3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
С мясом больше не делаю: чебуреки с капустой получаются сочнее и нежнее. Макаю в сметану — объедение!
Этот ингредиент мог убить мой ягодный пирог, но сделал его просто божественным
Творог, манка и яйцо — через 15 минут в духовке «Нежные лапушки»: пышные, румяные, как из детства
Достаю сыр и трачу всего 10 минут — подаю на завтрак пиццу-гренки с сырной шапкой и колбасой
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
