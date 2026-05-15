3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый

Трудно найти человека, который остался бы равнодушным к горячему, пышущему жаром чебуреку. Но классический вариант нужно готовить во фритюре с кипящим маслом, а это не только лишние калории, но и брызги по всей кухне. Хорошая новость в том, что современная кулинария нашла способы сохранить тот самый вкус и сочность, избавив нас от тяжести в животе и долгой уборки. Мы собрали три кардинально разных подхода: для гурманов, для приверженцев ЗОЖ и для тех, у кого на все про все 10 минут.

Полезные советы: как приготовить вкусный чебурек?

  • Тесто не должно быть очень плотным — иначе чебуреки получатся жесткими. Советуем раскатывать его потоньше.

  • Края заготовок всегда прижимайте вилкой — это не только поможет получить красивый узор, но и гарантирует, что сок не вытечет.

  • Если используете духовку или сухую сковороду, тесто раскатывайте еще тоньше — оно лучше пропечется.

  • Для сочной начинки всегда добавляйте в фарш немного воды, бульона или мелко натертого лука.

Рецепт № 1: татарский янтык — хрустящий и безумно сочный

Янтык — это классический татарский перекус. Такой чебурек готовится на абсолютно сухой сковороде, поэтому получается более легким, но при этом невероятно ароматным.

  • Необходимые продукты: для теста — 500 г муки, 250 мл воды, 1 ч. л. соли. Для начинки — 400 г жирного фарша (баранина или говядина), 2 крупные луковицы, соль, черный перец, ледяная вода.

Первым делом замешиваем тесто. Оно должно быть крутым, но эластичным. Пусть постоит под пленкой полчаса. В это время займемся начинкой: смешиваем ингредиенты для начинки. Лука в фарше должно быть почти столько же, сколько мяса! Измельчаем его в кашицу и добавляем в фарш 50 мл ледяной воды.

Тесто раскатываем тонко. Кладем начинку на одну половину, накрываем второй, прижимаем края вилкой. Жарим на сухой антипригарной сковороде по 3–4 минуты с каждой стороны. Снимаем янтык со сковороды, обильно смазываем его сливочным маслом.

  • Совет: вода в начинке делает фарш невероятно сочным, а сухая сковорода поможет получить хрустящую корочку без лишнего жира.

Рецепт № 2: чебуреки в духовке — без масла и лишних калорий

Если вы следите за фигурой, но очень хотите съесть чебурек, этот рецепт для вас.

  • Список продуктов: мука — 2 стакана, яйцо — 1 шт., вода — 100 мл, масло растительное — 2 ст. л., фарш — 400 г, лук — 1 шт., зелень (укроп, петрушка) — пучок, соль, перец.

Замешиваем тесто из 2 стаканов муки, яйца, 100 мл воды, 2 ложек масла и соли. Для начинки берем фарш из индейки или куриного бедра, чтобы было меньше калорий. Добавляем лук, зелень. Солим, перчим.

Тесто раскатываем, лепим чебуреки. Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом. Кладем чебуреки, отправляем в духовку при 200°C на 20 минут. Потом переворачиваем и оставляем еще на 10.

  • Совет: чтобы верх чебуреков не шел пузырями и не лопался, проколите тесто вилкой перед тем, как отправлять чебуреки в духовку.

Рецепт № 3: самый быстрый чебурек на кефире — готов за 15 минут

Этот рецепт поможет вам приготовить чебурек максимально быстро.

  • Список продуктов: кефир — 200 мл, яйцо — 1 шт., сода — 1 ч. ложка, мука — сколько возьмет тесто (примерно 300–400 г), фарш куриный или говяжий — 300 г, лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, соль, перец, масло для жарки.

Смешиваем стакан кефира, яйцо, чайную ложку соды и соль. Добавляем муку — примерно 2,5 стакана. Тесто должно стать мягким и не липнуть к рукам. Лепим сразу же. Для начинки смешиваем фарш, лук, две дольки чеснока, соль, перец. Слепили чебуреки, раскатали тонко. Жарим в кипящем масле — не жалейте его, пусть чебуреки плавают. По 2 минуты с каждой стороны — и готово.

  • Совет: тесто на кефире не храните долго — лепите и жарьте чебуреки сразу. И не жалейте масла при жарке.

Анастасия Фомина
