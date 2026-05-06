Мука, кипяток и немного фарша — крымские янтыки без тонны масла и жира. Сочнее и нежнее чебуреков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Это гениально простой рецепт крымской вкуснятины для тех, кто любит сочные чебуреки, но не хочет возиться с маслом и брызгами на плите. Никакого кипящего жира — заварное тесто жарится на сухой сковороде без масла.

Получается обалденная вкуснятина: румяные хрустящие лепешки снаружи и невероятно сочные, пропитанные мясным соком внутри. Заварное тесто становится мягким и эластичным, а фарш благодаря добавленной воде и луку дает столько сока, что он буквально впитывается в тесто, делая янтыки сочными и ароматными.

Они напоминают классические чебуреки, но менее жирные и более полезные, при этом вкус ничуть не уступает. Идеальны для перекуса, ужина или как горячая закуска к супу. Готовятся легко, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г муки, 250 мл кипятка, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки растительного масла; для начинки — 400 г мясного фарша, 1–2 луковицы, 3–4 зубчика чеснока, 1/2 ч. ложки соли, 60 мл воды, черный перец по вкусу; сливочное масло для смазывания. В миске смешайте муку, соль и растительное масло. Сделайте углубление, влейте кипяток. Быстро перемешайте, чтобы мука заварилась. Выложите тесто на стол и замесите эластичное, нелипкое тесто. Уберите на 30 минут. Фарш смешайте с измельченными блендером луком и чесноком, добавьте воду, соль и перец.

Тесто разделите на 11–12 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг диаметром 12 см. На одну половину выложите столовую ложку фарша, распределите. Накройте второй половиной, защипните край. Разогрейте сухую сковороду. Обжаривайте янтык под крышкой на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом с обеих сторон. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа
Брикет творога, горсть овсянки и стакан молока — рецепт сытных лепешек на замену сырникам и запеканкам
Стакан кефира, яйцо и ложка муки — через 10 минут на столе ажурные блины: тоньше и нежнее, чем на молоке
Мария Левицкая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
