05 мая 2026 в 12:30

Вместо возни с тестом — лаваш и фарш. Хрустящие мясные дольки с соком внутри готовы за четверть часа

Это гениально простой рецепт ленивых чебуреков для тех, кто любит сочное мясо в хрустящей оболочке, но терпеть не может возиться с тестом. Никакой раскатки, никакой лепки — просто нарезал лаваш, выложил фарш и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые дольки из тонкого лаваша с сочной ароматной мясной начинкой внутри, которая при надкусывании выпускает аппетитный сок.

Они напоминают классические чебуреки, но готовятся в разы быстрее и без грязных рук — никакого теста, только готовый лаваш. Благодаря быстрой обжарке фарш успевает прожариться и остается сочным, а лаваш становится хрустящим, как чипс. Эти мясные дольки идеальны для быстрого ужина, перекуса на работе или вместо привычных котлет. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются очень быстро.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких армянских лаваша, 400 г мясного фарша (свинина + говядина или курица), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, 1 яйцо (для склейки), растительное масло для жарки. Лук и чеснок мелко нарежьте или пробейте блендером. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Хорошо вымешайте руками. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники размером примерно 12×15 см.

На половину каждого кусочка выложите столовую ложку фарша, разровняйте. Края лаваша смажьте взбитым яйцом. Накройте второй половинкой лаваша, плотно прижмите. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите дольки и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими — они особенно вкусны сразу со сковороды, со сметаной или томатным соусом.

Проверено редакцией
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
Брикет творога, горсть овсянки и стакан молока — рецепт сытных лепешек на замену сырникам и запеканкам
Обожаю, когда быстро и без заморочек: капуста с яйцами вкуснее пиццы — лепешка из 2 ингредиентов
Тесто на воде убираю в рукав и в духовку — через час хлеб с хрустящей корочкой готов, пышнее и нежнее магазинного
Мария Левицкая
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
