Люля-кебаб из курицы без мангала: 5 ингредиентов — и сочное, ароматное мясо на столе

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сочное мясо на шпажках, но не хочет возиться с мангалом. Никакой возни — просто смешал фарш со специями и луком, нанизал на шпажки и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные куриные люля-кебабы с румяной корочкой, нежные внутри и очень вкусные. Они намного сочнее шашлыка и готовятся в разы быстрее. Идеальны к ужину, обеду или как горячее блюдо для пикника.

Для приготовления вам понадобится: 700 г куриного фарша (грудка или бедро), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка, зира, растительное масло.

Лук и чеснок измельчите в блендере или натрите на терке. Смешайте с фаршем, добавьте соль, перец, паприку и зиру. Хорошо вымешайте и отбейте фарш о миску. Сформируйте колбаски, нанижите на шпажки. Смажьте маслом. Запекайте в духовке при 200 °C 20–25 минут или на сковороде-гриль до румяной корочки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот куриный люля-кебаб. Удивило то, что фарш отлично держал форму и не развалился. Кебабы получились сочными и ароматными, с хрустящей корочкой. Даже без мангала блюдо удалось на славу. Кстати, вместо курицы можно взять индейку — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!