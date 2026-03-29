29 марта 2026 в 18:35

Добавила это в фарш — и ужин смели за обе щеки. Люля-кебабы с секретом, или зразы наоборот

Фото: D-NEWS.ru
Беру фарш, картофель и лук и готовлю люля-кебабы на сковороде, который получается сочнее, нежнее и готовится без мангала. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая румяная корочка, а внутри — мягкий сочный фарш с ароматом специй и нежнейшая картофельная прослойка, которая делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (баранина, говядина или курица), 3 картофелины, 1 луковица, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка зиры, 1 чайная ложка кориандра, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите, разомните в пюре без масла и молока, остудите.

Лук натрите на мелкой терке. В фарш добавьте лук, яйцо, муку, соль и специи, тщательно вымесите, отбивая о миску. Сформируйте из фарша лепешки, в центр каждой положите по столовой ложке картофельного пюре, защипните края, придайте форму продолговатой котлеты. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте люля-кебабы с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и томите 5–7 минут. Подавайте горячими с овощами и зеленью.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
