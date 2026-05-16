16 мая 2026 в 20:03

Россиянина арестовали в Кемере из-за заявления турка о домогательствах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российского туриста арестовали в Турции после конфликта с местным жителем на вечерней дискотеке в отеле, сообщает Telegram-канал Mash. Турок обвинил путешественника в домогательствах и написал заявление в полицию, после чего отдыхающего поместили в СИЗО.

Супруги Анна и Виктор приехали в Кемер в начале мая и остановились в Corendon Hydros Club Kemer. 12 мая пара отправилась на дискотеку, где у Виктора произошла словесная перепалка с турком по имени Волкан. Со слов Анны, до драки не дошло — мужчины обменялись ругательствами и разошлись.

Однако на следующий день Волкан написал заявление о домогательстве, и Виктора задержали прямо в отеле, поместив в СИЗО без проверок и опроса свидетелей. Его супруга уже обратилась в Генконсульство РФ. Центр поддержки туристов помог ей найти адвоката. Через шесть дней женщина должна вылетать в Россию, но дата заседания до сих пор не назначена, а выпустить Виктора могут только после решения суда.

Ранее в Генконсульстве РФ сообщили, что гражданин РФ задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными. По данным ведомства, мужчина ожидает депортации. Обращений в Генконсульство с его стороны не поступало.

