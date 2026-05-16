Россиянин пнул в Турции кошку и был задержан полицейскими

Россиянина задержали в Анталье за жестокое обращение с животными

Гражданин РФ задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщили в Генконсульстве РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, мужчина ожидает депортации. Обращений в Генконсульство с его стороны не поступало.

По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи, — сказано в заявлении.

По информации турецких СМИ, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В Сети появились соответствующие кадры, после чего правоохранители его задержали. Мужчина дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов.

Ранее около 200 собак погибли в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Инцидент начался, когда во дворе частного дома загорелась пристройка. Хозяева участка разводили шпицев, чихуа-хуа и бульдогов. Позже спасатели выяснили, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
