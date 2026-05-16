Россиянин пнул в Турции кошку и был задержан полицейскими Россиянина задержали в Анталье за жестокое обращение с животными

Гражданин РФ задержан в турецкой Анталье по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщили в Генконсульстве РФ. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, мужчина ожидает депортации. Обращений в Генконсульство с его стороны не поступало.

По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи, — сказано в заявлении.

По информации турецких СМИ, мужчина пнул кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем и собаку. В Сети появились соответствующие кадры, после чего правоохранители его задержали. Мужчина дал показания и был передан в Центр по возвращению мигрантов.

