Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло

Суточные рекорды максимальной температуры воздуха могут быть обновлены в Москве 19, 20 и 21 мая, причем рекорд для 20 числа держится почти 130 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, регион окажется во власти жаркого антициклона.

19 [мая], рекорд этого дня держится с 1979 года и составляет плюс 30,2 градуса, 20 [мая] — рекорд 1897 года, плюс 29,7 градуса, и 21 [мая] — 2014 год, плюс 29,2 градуса, — рассказал синоптик.

Леус уточнил, что в понедельник и четверг воздух прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, а во вторник и среду столбики термометров могут достигнуть плюс 31 градуса. Ночи также будут аномально теплыми — до плюс 14-18 градусов. Он добавил, что даже в эпоху глобального потепления 30-градусная жара в мае в Москве случается редко — примерно раз в пять-шесть лет.