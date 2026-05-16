День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 16:28

Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло

Синоптик Леус: суточные рекорды тепла могут быть обновлены в Москве 19-21 мая

Подписывайтесь на нас в MAX

Суточные рекорды максимальной температуры воздуха могут быть обновлены в Москве 19, 20 и 21 мая, причем рекорд для 20 числа держится почти 130 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, регион окажется во власти жаркого антициклона.

19 [мая], рекорд этого дня держится с 1979 года и составляет плюс 30,2 градуса, 20 [мая] — рекорд 1897 года, плюс 29,7 градуса, и 21 [мая] — 2014 год, плюс 29,2 градуса, — рассказал синоптик.

Леус уточнил, что в понедельник и четверг воздух прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, а во вторник и среду столбики термометров могут достигнуть плюс 31 градуса. Ночи также будут аномально теплыми — до плюс 14-18 градусов. Он добавил, что даже в эпоху глобального потепления 30-градусная жара в мае в Москве случается редко — примерно раз в пять-шесть лет.

Москва
Михаил Леус
погода
тепло
рекорды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Открытое горение на АЗС в Пятигорске ликвидировано
Москвичам рассказали, когда настанет рекордное тепло
Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова
Раскрыта новая деталь про рухнувший в турецком Самсуне дрон
Стало известно, чем закончились поиски мальчика с загадочной запиской
Зеленский обратился к Макрону за помощью после неудач с Трампом
Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии из-за пыток
Военэксперт объяснил, почему ВСУ не смогли повторить операцию «Поток» ВС РФ
В США пришли к выводу, что Европе пора договариваться с Россией
Фицо озвучил прогноз по конфликту на Украине
В Лондоне вспыхнули протесты против Стармера
Пожарные локализовали пожар на АЗС в Пятигорске
Публикация меддокументов Лерчек в соцсетях вызвала скандал
Раскрыта причина смертельного ДТП с поездом в Бангкоке
Собянин сообщил об отражении двух атак ВСУ
Два российских снайпера сбили более 180 дронов ВСУ за неделю в зоне СВО
Силы ПВО за шесть часов сбили 76 беспилотников над Россией
«Это другое?»: Захарова высмеяла Европарламент за лицемерие
В АдГ определились со временем перезапуска «Северных потоков»
Определился победитель Первой лиги сезона-2025/26
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.